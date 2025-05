От Барселоны до Чемпионшипа за год. Нападающий Челси может сменить клуб

«Ипсвич» заинтересован в подписании испанского нападающего лондонского «Челси» Марка Гию, сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, «трактористы» отправили «синим» запрос на аренду 19-летнего футболиста. Эта аренда никак не связанна с трансфером Делапа, который находится на финальной стадии.

В текущем сезоне Марк Гию провел 14 матчей на клубном уровне и забил 6 голов. Год назад испанец перебрался в «Челси» из «Барселоны».

«Ипсвич» по итогам сезона покинул АПЛ.

Ранее сообщалось о том, что «Челси» подпишет бывшего нападающего «Манчестер Сити».

