От Барселоны до Чемпионшипа за год. Нападающий Челси может сменить клуб
«Ипсвич» заинтересован в Марке Гию
«Ипсвич» заинтересован в подписании испанского нападающего лондонского «Челси» Марка Гию, сообщает Фабрицио Романо.
По информации источника, «трактористы» отправили «синим» запрос на аренду 19-летнего футболиста. Эта аренда никак не связанна с трансфером Делапа, который находится на финальной стадии.
В текущем сезоне Марк Гию провел 14 матчей на клубном уровне и забил 6 голов. Год назад испанец перебрался в «Челси» из «Барселоны».
«Ипсвич» по итогам сезона покинул АПЛ.
Ранее сообщалось о том, что «Челси» подпишет бывшего нападающего «Манчестер Сити».
🚨🚜 Ipswich Town have offered loan move to Marc Guiu as priority target, one of key profiles wanted by McKenna.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 29, 2025
It’s a separate story from Liam Delap-Chelsea but clubs in good relationship and Ipswich are pushing for Guiu. pic.twitter.com/8ygWam5d7H
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