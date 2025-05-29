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Англия
29 мая 2025, 19:20 |
2389
1

Челси подпишет бывшего нападающего Ман Сити. Активировали клаусулу

Лиам Делап оставит «Ипсвич»

29 мая 2025, 19:20 |
2389
1
Челси подпишет бывшего нападающего Ман Сити. Активировали клаусулу
Getty Images/Global Images Ukraine. Лиам Делап

Английский нападающий «Ипсвича» Лиам Делап вскоре перейдет в лондонский «Челси», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, «синие» активировали клаусулу 22-летнего футболиста, которая составляет 30 миллионов британский фунтов (примерно 35 миллионов евро).

Отмечается, что бывший игрок «Манчестер Сити» подпишет с лондонцами долгосрочный контракт.

В сезоне 2024/25 Лиам Делап провел 40 матчей на клубном уровне, отметившись 12 забитыми мячами и 2 голевыми передачами.

Ранее сообщалось, что «Челси» интересуется нападающим «Айнтрахта» Уго Экитике.

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Лиам Делап Челси Ипсвич трансферы трансферы АПЛ Фабрицио Романо Манчестер Сити
Дмитрий Вус Источник: Фабрицио Романо
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Gargantua81
а его так хотел Аморим
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