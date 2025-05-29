Челси подпишет бывшего нападающего Ман Сити. Активировали клаусулу
Лиам Делап оставит «Ипсвич»
Английский нападающий «Ипсвича» Лиам Делап вскоре перейдет в лондонский «Челси», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, «синие» активировали клаусулу 22-летнего футболиста, которая составляет 30 миллионов британский фунтов (примерно 35 миллионов евро).
Отмечается, что бывший игрок «Манчестер Сити» подпишет с лондонцами долгосрочный контракт.
В сезоне 2024/25 Лиам Делап провел 40 матчей на клубном уровне, отметившись 12 забитыми мячами и 2 голевыми передачами.
Ранее сообщалось, что «Челси» интересуется нападающим «Айнтрахта» Уго Экитике.
🚨🔵 BREAKING: Liam Delap to Chelsea, here we go! Agreement in place as £30m release clause will be triggered.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 29, 2025
Manchester City will not use buy back clause and Delap has already accepted Chelsea project.
Long term deal, Maresca’s impact + UCL football key. Delap will join #CFC. pic.twitter.com/LmgmfQE8Su
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