Челси подпишет бывшего нападающего Ман Сити. Активировали клаусулу

Английский нападающий «Ипсвича» Лиам Делап вскоре перейдет в лондонский «Челси», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, «синие» активировали клаусулу 22-летнего футболиста, которая составляет 30 миллионов британский фунтов (примерно 35 миллионов евро).

Отмечается, что бывший игрок «Манчестер Сити» подпишет с лондонцами долгосрочный контракт.

В сезоне 2024/25 Лиам Делап провел 40 матчей на клубном уровне, отметившись 12 забитыми мячами и 2 голевыми передачами.

Ранее сообщалось, что «Челси» интересуется нападающим «Айнтрахта» Уго Экитике.

