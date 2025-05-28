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Интер Майами
29.05.2025 02:30 - : -
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Major League Soccer
28 мая 2025, 10:53 |
12
0

Интер Майами – Монреаль Импакт. Прогноз и анонс на матч МЛС

Поединок состоится 29 мая в 02:30 по Киеву

28 мая 2025, 10:53 |
12
0
Интер Майами – Монреаль Импакт. Прогноз и анонс на матч МЛС
Getty Images/Global Images Ukraine

29 мая на «Чейз Стэдиум» пройдет матч регулярного сезона МЛС, в котором «Интер Майами» встретится с «Монреаль Импакт». Поединок начнется в 02:30 по киевскому времени.

«Интер Майами»

Команда в прошлом сезоне, казалось бы, начала показывать свой класс. Когда к другим ветеранам «Барселоны» во главе с Месси присоединился еще и Луис Суарес, получилось выиграть регулярную часть МЛС. Но потом, возможно, не хватило именно профильного опыта», ведь лучший коллектив первой части сезона проиграл в плей-офф первому же сопернику, прошедшему по уайлд-кард – «Атланте».

Вроде бы новый сезон, в котором на тренерский пост заступил Маскерано, начинался удачно. Клуб много выигрывал в МЛС и продвигался в Кубке чемпионов КОНКАКАФ. Но с апреля начались проблемы, а «двойное» поражение «Ванкувер Уайткепс» явно подкосило футболистов. Они разгромили «Нью-Йорк Ред Буллс», но крупно проиграли «Миннесоте» и «Орландо» при ничьей с «Сан-Хосе». В прошлом туре с «Филадельфией Юнион» проигрывали 2-0 и 3-1, но сровняли, с последним мячом на пятой добавленной минуте.

«Монреаль Импакт»

Клуб в прошлом сезоне сумел вернуться в плей-офф после годичной паузы. Правда, на Востоке он показал только восьмой результат с 43 очками. А потом в раунде уайлд-кард проиграли будущему обидчику «Интера», «Атланте Юнайтед», по пенальти после ничьей 2-2.

Нынешний розыгрыш у канадцев откровенно проваливается. В марте уже и тренера убрали, но улучшения пока что не просматривается. В мае наконец-то выиграли, у «Нью-Йорк Сити», но потом вскоре получили 1-6 дома от земляков из «Торонто». В прошлом туре с «Лос-Анджелесом» уже к середине первого тайма вели 2-0, но в итоге ограничились только одним очком, сведя к ничьей.

Статистика личных встреч

«Монреаль» выиграл три из пяти последних официальных матчей против «Майами». Но при этом одна из двух побед Месси и компании на этом отрезке пришлась на крайний поединок: 3-2 в мае прошлого года.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в победу Месси и компании. Но очевидно, что скучать снова не придется – ждем «тотал больше 3,0 голов» (коэффициент – 1,72).

Прогноз Sport.ua
Интер Майами
29 мая 2025 -
02:30
Монреаль
Тотал больше 3,0 1,72 Сделать ставку

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Интер Майами Монреаль Импакт Major League Soccer (MLS) прогнозы прогнозы на футбол
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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