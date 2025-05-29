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МЛС США
Интер Майами
29.05.2025 02:30 – FT 4 : 2
Монреаль
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Major League Soccer
29 мая 2025, 04:43 | Обновлено 29 мая 2025, 04:46
152
0

Месси и Суарес оформили по дублю. Интер Майами добыл первую победу за месяц

В ночь на 29 мая цапли переиграли Монреаль со счетом 4:2 в матче MLS

29 мая 2025, 04:43 | Обновлено 29 мая 2025, 04:46
152
0
Месси и Суарес оформили по дублю. Интер Майами добыл первую победу за месяц
Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь на 29 мая состоялся матч очередного тура Major League Soccer (MLS) между командами Интер Майами и Монреаль.

Поединок прошел на арене Чейз Стэдиум в Форт Лодердейле. Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

По дублю в этой встрече оформили звездные Лионель Месси и Луис Суарес. Они также отдали по одному ассисту.

Помимо Месси и Суареса, в старте цаплей вышли еще два экс-игрока Барселоны: Жорди Альба и Серхио Бускетс. Альба травмировался на 25-й и был заменен, а Бускетс провел весь поединок и отметился голевым пасом на первый мяч Лео.

У гостей в ворота подопечных Хавьера Маскера забили Данте Сили и Виктор Лотури.

Для Интер Майами эта победа стала первой с 4 мая. Месси и компании не побеждали на протяжении четырех матчей. В таблице Восточной конференции клуб Дэвиса Бекхэма идет шестым с 26 очками.

MLS 2025. 28–29 мая

Интер Майами – Монреаль – 4:2

Голы: Месси, 27, 88, Суарес, 68, 71 – Сили, 74, Лотури, 90+2

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Major League Soccer (MLS) Интер Майами Клуб де Фут Монреаль Лионель Месси Луис Суарес Жорди Альба Серхио Бускетс Хавьер Маскерано
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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