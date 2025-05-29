Месси и Суарес оформили по дублю. Интер Майами добыл первую победу за месяц
В ночь на 29 мая цапли переиграли Монреаль со счетом 4:2 в матче MLS
В ночь на 29 мая состоялся матч очередного тура Major League Soccer (MLS) между командами Интер Майами и Монреаль.
Поединок прошел на арене Чейз Стэдиум в Форт Лодердейле. Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев.
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По дублю в этой встрече оформили звездные Лионель Месси и Луис Суарес. Они также отдали по одному ассисту.
Помимо Месси и Суареса, в старте цаплей вышли еще два экс-игрока Барселоны: Жорди Альба и Серхио Бускетс. Альба травмировался на 25-й и был заменен, а Бускетс провел весь поединок и отметился голевым пасом на первый мяч Лео.
У гостей в ворота подопечных Хавьера Маскера забили Данте Сили и Виктор Лотури.
Для Интер Майами эта победа стала первой с 4 мая. Месси и компании не побеждали на протяжении четырех матчей. В таблице Восточной конференции клуб Дэвиса Бекхэма идет шестым с 26 очками.
MLS 2025. 28–29 мая
Интер Майами – Монреаль – 4:2
Голы: Месси, 27, 88, Суарес, 68, 71 – Сили, 74, Лотури, 90+2
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