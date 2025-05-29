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Major League Soccer
29 мая 2025, 03:25 | Обновлено 29 мая 2025, 03:26
106
0

ВИДЕО. Легенда: Месси красиво открыл счет в матче Интер Майами – Монреаль

На 27-й минуте поединка Лео положил гол с левой ноги в дальний угол ворот соперников

29 мая 2025, 03:25 | Обновлено 29 мая 2025, 03:26
106
0
ВИДЕО. Легенда: Месси красиво открыл счет в матче Интер Майами – Монреаль
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

В ночь на 29 мая проходит матч очередного тура Major League Soccer (MLS) между командами Интер Майами и Монреаль.

Коллективы играют на арене Чейз Стэдиум в Форт Лодердейле. Время начала встречи – 02:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 27-й минуте легендарный аргентинский форвард Лионель Месси открыл счет в поединке, красиво забив с левой ноги в дальний угол ворот соперников.

Для Месси этот гол стал 12-м в 2025 году в футболке Интер Майами во всех официальных турнирах.

Ассист на Лео отдал Серхио Бускетс, с которым Месси также выступал за Барселону. Помимо Месси и Бускетса, в старте цаплей вышли еще два бывших игрока Барсы: Жорди Альба и Серхио Суарес. Правда, Альба был заменен уже на 24-й минуте из-за травмы.

ВИДЕО. Легенда: Месси красиво открыл счет в матче Интер Майами – Монреаль

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Major League Soccer (MLS) видео голов и обзор Лионель Месси Интер Майами Клуб де Фут Монреаль
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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