ВИДЕО. Легенда: Месси красиво открыл счет в матче Интер Майами – Монреаль
На 27-й минуте поединка Лео положил гол с левой ноги в дальний угол ворот соперников
В ночь на 29 мая проходит матч очередного тура Major League Soccer (MLS) между командами Интер Майами и Монреаль.
Коллективы играют на арене Чейз Стэдиум в Форт Лодердейле. Время начала встречи – 02:30 по Киеву.
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На 27-й минуте легендарный аргентинский форвард Лионель Месси открыл счет в поединке, красиво забив с левой ноги в дальний угол ворот соперников.
Для Месси этот гол стал 12-м в 2025 году в футболке Интер Майами во всех официальных турнирах.
Ассист на Лео отдал Серхио Бускетс, с которым Месси также выступал за Барселону. Помимо Месси и Бускетса, в старте цаплей вышли еще два бывших игрока Барсы: Жорди Альба и Серхио Суарес. Правда, Альба был заменен уже на 24-й минуте из-за травмы.
ВИДЕО. Легенда: Месси красиво открыл счет в матче Интер Майами – Монреаль
GOLAZO DEL MEJOR DE TODOS 🐐✨ MESSI pic.twitter.com/zWYZA5y2cU— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) May 29, 2025
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