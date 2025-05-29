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МЛС США
Интер Майами
29.05.2025 02:30 – FT 4 : 2
Монреаль
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Major League Soccer
29 мая 2025, 05:18 |
62
0

Интер Майами – Монреаль – 4:2. Шоу Месси и Суареса. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча MLS 2025

29 мая 2025, 05:18 |
62
0
Интер Майами – Монреаль – 4:2. Шоу Месси и Суареса. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Суарес и Лионель Месси

В ночь на 29 мая состоялся матч очередного тура Major League Soccer (MLS) между командами Интер Майами и Монреаль.

Поединок прошел на арене Чейз Стэдиум в Форт Лодердейле. Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

По дублю в этой встрече оформили звездные Лионель Месси и Луис Суарес. Они также отдали по одному ассисту.

MLS 2025. 28–29 мая

Интер Майами – Монреаль – 4:2

Голы: Месси, 27, 88, Суарес, 68, 71 – Сили, 74, Лотури, 90+2

Видеообзор матча

События матча

90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Viktor Loturi (Монреаль).
88’
ГОЛ ! Мяч забил Лионель Месси (Интер Майами).
73’
ГОЛ ! Мяч забил Данте Сили (Монреаль).
71’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Суарес (Интер Майами).
68’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Суарес (Интер Майами).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Лионель Месси (Интер Майами).
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Интер Майами Клуб де Фут Монреаль видео голов и обзор Лионель Месси Луис Суарес Major League Soccer (MLS)
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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