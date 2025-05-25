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25 мая 2025, 05:50 | Обновлено 25 мая 2025, 05:52
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0

Гилджес-Александер вписал свое имя в историю НБА

Канадский игрок Оклахомы проводит феноменальный сезон

25 мая 2025, 05:50 | Обновлено 25 мая 2025, 05:52
95
0
Гилджес-Александер вписал свое имя в историю НБА
Getty Images/Global Images Ukraine

Лучшим игроком сезона в НБА стал Шей Гилджес-Александер из Оклахома-Сити Тандер.

Канадец в этом сезоне отметился феномельными показателями. Гилджес-Александер стал одним из всего семи игроков в истории НБА, которому удалось набрать 20+ очков в 60+ играх подряд в одном сезоне.

  • Уилт Чемберлейн (1961/62, 1963/64)
  • Оскар Робертсон (1963/64)
  • Карим Абдул-Джаббар (1971/72)
  • Майкл Джордан (1990/91)
  • Коби Брайант (2005/06)
  • Кевин Дюрант (2015/16)
  • Шей Гилджес-Александер (2024/25)

Напомним, Оклахома-Сити Тандер выигрывает полуфинальную серию против Миннесоты Тимбервулвз со счетом 2-0.

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Шей Гилджес-Александер НБА Оклахома-Сити Тандер статистика
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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