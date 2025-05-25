Гилджес-Александер вписал свое имя в историю НБА

Лучшим игроком сезона в НБА стал Шей Гилджес-Александер из Оклахома-Сити Тандер.

Канадец в этом сезоне отметился феномельными показателями. Гилджес-Александер стал одним из всего семи игроков в истории НБА, которому удалось набрать 20+ очков в 60+ играх подряд в одном сезоне.

Уилт Чемберлейн (1961/62, 1963/64)

Оскар Робертсон (1963/64)

Карим Абдул-Джаббар (1971/72)

Майкл Джордан (1990/91)

Коби Брайант (2005/06)

Кевин Дюрант (2015/16)

Шей Гилджес-Александер (2024/25)

Напомним, Оклахома-Сити Тандер выигрывает полуфинальную серию против Миннесоты Тимбервулвз со счетом 2-0.