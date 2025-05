Гилджес-Александер вписал свое имя в историю НБА

Лучшим игроком сезона в НБА стал Шей Гилджес-Александер из Оклахома-Сити Тандер.

Канадец в этом сезоне отметился феномельными показателями. Гилджес-Александер стал одним из всего семи игроков в истории НБА, которому удалось набрать 20+ очков в 60+ играх подряд в одном сезоне.

Напомним, Оклахома-Сити Тандер выигрывает полуфинальную серию против Миннесоты Тимбервулвз со счетом 2-0.

In his #KiaMVP campaign, Shai Gilgeous-Alexander joined an exclusive group becoming the 7th player EVER to record 20+ points in 60+ straight games in a single season 🤯



SGA’s Thunder (2-0) head to Minnesota for Western Conference Finals Game 3 tonight at 8:30pm/et on ABC. pic.twitter.com/hi644w8yZS