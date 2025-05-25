Гилджес-Александер вписал свое имя в историю НБА
Канадский игрок Оклахомы проводит феноменальный сезон
Лучшим игроком сезона в НБА стал Шей Гилджес-Александер из Оклахома-Сити Тандер.
Канадец в этом сезоне отметился феномельными показателями. Гилджес-Александер стал одним из всего семи игроков в истории НБА, которому удалось набрать 20+ очков в 60+ играх подряд в одном сезоне.
- Уилт Чемберлейн (1961/62, 1963/64)
- Оскар Робертсон (1963/64)
- Карим Абдул-Джаббар (1971/72)
- Майкл Джордан (1990/91)
- Коби Брайант (2005/06)
- Кевин Дюрант (2015/16)
- Шей Гилджес-Александер (2024/25)
Напомним, Оклахома-Сити Тандер выигрывает полуфинальную серию против Миннесоты Тимбервулвз со счетом 2-0.
In his #KiaMVP campaign, Shai Gilgeous-Alexander joined an exclusive group becoming the 7th player EVER to record 20+ points in 60+ straight games in a single season 🤯— NBA (@NBA) May 24, 2025
SGA’s Thunder (2-0) head to Minnesota for Western Conference Finals Game 3 tonight at 8:30pm/et on ABC. pic.twitter.com/hi644w8yZS
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