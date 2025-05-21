ОФИЦИАЛЬНО. Флик решил, до какого времени будет тренировать Барселону
Немецкий специалист продлил контракт с каталонцами до конца сезона 2026/27
Руководство каталонской «Барселоны» приняло решение продлить контракт с главным тренером.
«Барселона» на своем официальном сайте объявила, что Ганс-Дитер Флик подписал с клубом новый контракт, который теперь будет действовать до лета 2027 года.
Предыдущий контракт немца с каталонским клубом был рассчитан до конца сезона 2025/26.
В этом сезоне Флик выиграл с «Барселоной» Суперкубок, Кубок Испании и Ла Лигу.
Ранее бразильский вингер «Барселоны» Рафинья отреагировал на чемпионство каталонцев в испанской Ла Лиге. Бразилец поблагодарил Ханси Флика за доверие.
The show must go on— FC Barcelona (@FCBarcelona) May 21, 2025
HANSI FLICK 2027 💙❤️ pic.twitter.com/U8u0cQFOKq
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