ОФИЦИАЛЬНО. Флик решил, до какого времени будет тренировать Барселону

Руководство каталонской «Барселоны» приняло решение продлить контракт с главным тренером.

«Барселона» на своем официальном сайте объявила, что Ганс-Дитер Флик подписал с клубом новый контракт, который теперь будет действовать до лета 2027 года.

Предыдущий контракт немца с каталонским клубом был рассчитан до конца сезона 2025/26.

В этом сезоне Флик выиграл с «Барселоной» Суперкубок, Кубок Испании и Ла Лигу.

Ранее бразильский вингер «Барселоны» Рафинья отреагировал на чемпионство каталонцев в испанской Ла Лиге. Бразилец поблагодарил Ханси Флика за доверие.

The show must go on

HANSI FLICK 2027 💙❤️ pic.twitter.com/U8u0cQFOKq