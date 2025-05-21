Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Флик решил, до какого времени будет тренировать Барселону
Испания
21 мая 2025, 20:53 |
819
0

ОФИЦИАЛЬНО. Флик решил, до какого времени будет тренировать Барселону

Немецкий специалист продлил контракт с каталонцами до конца сезона 2026/27

21 мая 2025, 20:53 |
819
0
ОФИЦИАЛЬНО. Флик решил, до какого времени будет тренировать Барселону
Getty Images/Global Images Ukraine. Ганс-Дитер Флик

Руководство каталонской «Барселоны» приняло решение продлить контракт с главным тренером.

«Барселона» на своем официальном сайте объявила, что Ганс-Дитер Флик подписал с клубом новый контракт, который теперь будет действовать до лета 2027 года.

Предыдущий контракт немца с каталонским клубом был рассчитан до конца сезона 2025/26.

В этом сезоне Флик выиграл с «Барселоной» Суперкубок, Кубок Испании и Ла Лигу.

Ранее бразильский вингер «Барселоны» Рафинья отреагировал на чемпионство каталонцев в испанской Ла Лиге. Бразилец поблагодарил Ханси Флика за доверие.

По теме:
Киев-Баскет продлил контракт с перспективным игроком
ВИДЕО. Флик приехал в офис Барселоны, чтобы подписать новый контракт
Ямаль удивил Барселону условием относительно своего нового контракта
Барселона чемпионат Испании по футболу продление контракта Ханс-Дитер Флик Ла Лига
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Назван лучший игрок Бундеслиги. Он выиграл свой первый трофей
Футбол | 21 мая 2025, 20:15 1
ВИДЕО. Назван лучший игрок Бундеслиги. Он выиграл свой первый трофей
ВИДЕО. Назван лучший игрок Бундеслиги. Он выиграл свой первый трофей

Кейна признали лучшим игроком сезона после невероятного чемпионата

Джошуа назвал боксера, которого он по-настоящему ненавидит
Бокс | 21 мая 2025, 02:31 0
Джошуа назвал боксера, которого он по-настоящему ненавидит
Джошуа назвал боксера, которого он по-настоящему ненавидит

Энтони высказался о Диллиане Уайте

Завершен групповой этап ЧМ по хоккею. Топ-матч Канада – Швеция, успех Дании
Хоккей | 21.05.2025, 04:45
Завершен групповой этап ЧМ по хоккею. Топ-матч Канада – Швеция, успех Дании
Завершен групповой этап ЧМ по хоккею. Топ-матч Канада – Швеция, успех Дании
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 21.05.2025, 10:05
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
На звезду Динамо появились два претендента из АПЛ, которые дают 20 млн евро
Футбол | 21.05.2025, 19:58
На звезду Динамо появились два претендента из АПЛ, которые дают 20 млн евро
На звезду Динамо появились два претендента из АПЛ, которые дают 20 млн евро
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВСУ ликвидировали известного украинского боксера, который воевал за россию
ВСУ ликвидировали известного украинского боксера, который воевал за россию
21.05.2025, 08:10 3
Война
Хаби Алонсо принял решение о будущем Лунина в Реале
Хаби Алонсо принял решение о будущем Лунина в Реале
21.05.2025, 08:55 1
Футбол
ЛУЧЕСКУ: «Почему ушел из Динамо? Не мог терпеть ту минуту молчания»
ЛУЧЕСКУ: «Почему ушел из Динамо? Не мог терпеть ту минуту молчания»
19.05.2025, 23:49 3
Футбол
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Это большая потеря для украинского футбола»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Это большая потеря для украинского футбола»
19.05.2025, 20:17 20
Футбол
Филип Хргович назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
Филип Хргович назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
21.05.2025, 03:28
Бокс
Рома назвала цену на Довбика. На Артема есть только один претендент
Рома назвала цену на Довбика. На Артема есть только один претендент
20.05.2025, 09:13 7
Футбол
Динамо определилось с будущим Ярмоленко. Ему нашли должность
Динамо определилось с будущим Ярмоленко. Ему нашли должность
20.05.2025, 01:04 3
Футбол
ЧМ по хоккею. Битва Канады и Финляндии, Норвегия осталась в элите
ЧМ по хоккею. Битва Канады и Финляндии, Норвегия осталась в элите
20.05.2025, 05:55 2
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем