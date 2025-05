Прошлогодний финалист вылетел из Гамбурга, опозорившись перед РГ-2025

Третья ракетка мира, прошлогодний финалист и первый номер посева Александр Зверев вылетел из грунтового турнира ATP 500 в Гамбурге (Германия).

В упорной борьбе на гамбургском грунте француз Александр Мюллер ATP 40) сумел сломить сопротивление Александра Зверева и победил в трех сетах с тай-брейком в финале поединка.

Мюллер уверенно начал встречу. В первом сете он действовал агрессивно, стабильно держал мяч в глубине корта и воспользовался многочисленными ошибками Зверева на бэкхенде, сделав брейк в середине партии (4:2), после чего подтвердил преимущество «сухим» геймом на своей подаче.

Во втором сете Мюллер имел три брейк-пойнта при счете 4:4 на подаче Зверева, но немец провел пять подряд выигрышных розыгрышей, после чего сам сделал брейк и перевел матч в решающую партию, в которой сильнее оказался француз.

ATP 500 Гамбург. Грунт. 1/8 финала

Александр Зверев (Германия) [1] – Александр Мюллер (Франция) – 3:6, 6:4, 6:7 (5:7)

Harder, Better, Faster, MULLER 🇫🇷@Alex2Mumu knocks out world No.3 Zverev 6-3 4-6 7-6 in Hamburg for the biggest win of his career!!@hamburgopenatp pic.twitter.com/SWzBJwDamV