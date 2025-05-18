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Премьер-лига
Ингулец
18.05.2025 15:30 – 83 1 : 3
Шахтер Донецк
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Украина. Премьер лига
18 мая 2025, 15:45 | Обновлено 18 мая 2025, 16:51
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0

Ингулец – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 29-го тур Украинской Премьер-лиги

18 мая 2025, 15:45 | Обновлено 18 мая 2025, 16:51
540
0
Ингулец – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine. Шахтер

В воскресенье, 18 мая, проходит матч 29-го тура Украинской Премьер-лиги между «Ингульцом» и «Шахтером».

Команды встречаются на стадионе «Украина» в городе Львов. Стартовый свисток прозвучал в 15:30 по Киеву.

Украинская Премьер-лига. 29-й тур

Ингулец – Шахтер – 1:1 (обновляется)

Голы: Волохатый, 19 – Бондаренко, 3

События матча

70’
ГОЛ ! Мяч забил Георгий Судаков (Шахтер Донецк).
66’
ГОЛ ! Мяч забил Георгий Судаков (Шахтер Донецк).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Роман Волохатый (Ингулец).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Бондаренко (Шахтер Донецк).
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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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