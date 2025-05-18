18.05.2025 15:30 – 83’ 1 : 3
Украина. Премьер лига18 мая 2025, 15:45 | Обновлено 18 мая 2025, 16:51
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Ингулец – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 29-го тур Украинской Премьер-лиги
18 мая 2025, 15:45 | Обновлено 18 мая 2025, 16:51
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В воскресенье, 18 мая, проходит матч 29-го тура Украинской Премьер-лиги между «Ингульцом» и «Шахтером».
Команды встречаются на стадионе «Украина» в городе Львов. Стартовый свисток прозвучал в 15:30 по Киеву.
Украинская Премьер-лига. 29-й тур
Ингулец – Шахтер – 1:1 (обновляется)
Голы: Волохатый, 19 – Бондаренко, 3
События матча
70’
ГОЛ ! Мяч забил Георгий Судаков (Шахтер Донецк).
66’
ГОЛ ! Мяч забил Георгий Судаков (Шахтер Донецк).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Роман Волохатый (Ингулец).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Бондаренко (Шахтер Донецк).
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