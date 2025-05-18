Ингулец – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В воскресенье, 18 мая, проходит матч 29-го тура Украинской Премьер-лиги между «Ингульцом» и «Шахтером».

Команды встречаются на стадионе «Украина» в городе Львов. Стартовый свисток прозвучал в 15:30 по Киеву.

Украинская Премьер-лига. 29-й тур

Ингулец – Шахтер – 1:1 (обновляется)

Голы: Волохатый, 19 – Бондаренко, 3