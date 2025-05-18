В воскресенье, 18 мая, во Львове на стадионе «Украина» состоится матч двадцать девятого тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют петровский «Ингулец» и донецкий «Шахтер». Стартовый свисток рефери Анастасии Романюк из Ивано-Франковска прозвучит в 15:30 по киевскому времени.

Ингулец



Надежды на спасение еще не угасли. Но также весьма вероятно и возвращение в Первую лигу. Петровский «Ингулец» провел сезон за пределами родного города в постоянных разъездах, поэтому в его завершении не имел особо других вариантов, кроме как бороться за выживание. И еще несколько туров тому назад ситуация для команды Василия Кобина выглядела совсем удручающе.

Но затем случилось достаточно простое на первый взгляд событие – «козаки» начали побеждать. Семь из своих текущих 23 баллов они набрали за последние пять туров, среди которых были два матча с лидерами «Динамо» (0:4) и «Александрией» (0:1) с прогнозируемым исходом, но вот когда дело доходило до необходимости набирать очки в играх против команд средней руки, тут уже желание выкарабкаться из подвала турнирной таблицы давало о себе знать. Тут вся страна и узнала про фирменные ауты Романа Волохатого и остальные примечательные черты команды Кобина. Боевой характер в совокупности с молодостью – среди них.

Но тем не менее, «Ингулец» все еще находится в зоне переходных матчей в ситуации, когда каждый добытый «Левым Берегом» зачетный балл может его откинуть назад к претендентам на прямой вылет. Впрочем, даже две победы ничего не дадут команде Кобина в плане борьбы за места выше зоны переходных матчей – у нее банально хуже статистика личных встреч и против «Оболони», и против ЛНЗ, тогда как на «Ворсклу», даже с учетом матча в последнем туре, в этом плане обращать внимание приходится вовсе.

Набрать очков больше и столько же, как и «Левый Берег» в заключительных двух матчах, тогда как у конкурентов будут матчи против куда более скромных «Руха» и «Оболони» – такая задача стоит сейчас перед коллективом из Петрово. Очевидно, что легкой прогулки не планируется – в первом круге «Ингулец» сгорел тому же «Шахтеру» (6:0), но тогда у той встречи был совершенно иной контекст. В частности, «горняки» тогда не забыли, что «козаки» арендовали у них несколько ключевых для команды Кобина футболистов, поэтому воспользовались опциями в контактах. Есть ли в этом резон для дончан сейчас – большой вопрос.

Шахтер



Тут все просто – донецкий «Шахтер» провалил сезон на внутренней арене. Да, с кубком Украины в руках, который был добыт буквально несколькими днями ранее по итогу напряженной серии пенальти в Житомире против киевского «Динамо». Но в любом случае – потенциальное третье место в чемпионате, а лишь чудо позволит зацепиться за вторую строчку, для «горняков» в новейшей истории – это провал. Даже спортивный директор Дарийо Срна это признает – с момента его прихода в клуб еще в качестве футболиста так низко «Шахтер» не падал.

Также уже очевидным является тот факт, что каденция боснийского главного тренера Марино Пушича на своей должности подходит к концу. Три трофея за два года, но после провала в чемпионате еще один год сотрудничать с этим специалистом, согласно контракту, уже не станут. Во всяком случае, когда тренер в социальных сетях пишет прямо: «Спасибо за все», то иного сценария развития событий как-то и в голову не приходит.

Заключительные матчи сезона для «Шахтера» не значат ровным счетом ничего. Свою главную встречу провальной кампании «горняки» уже выиграли несколькими днями ранее, поэтому место, как минимум, в квалификации в Лиге Европы УЕФА от них уже никуда не денется. А там, возможно, еще и с прямой путевкой может повезти.

Именно поэтому и не стоит ожидать, что в предстоящей игре дончане сыграют «основой» – они превзошли «Динамо» в физическом тонусе в овертайме и психологии в серии пенальти по итогу, но загонять команду до предела просто не имеет смысла. Если «Александрия» наберет больше одного очка в играх против «Вереса» и «Черноморца», в невозможность чего верится с трудом, то любые старания «Шахтера» будут нивелированы.

История встреч



Футбольные пути «Ингульца» и «Шахтера» ранее пересекались 8 раз в рамках Премьер-лиги и Кубка Украины. Наблюдается перевес по количеству побед в пользу клуба из Донецка – 8 успешных матчей. Разница голов – 22:1. Крупнейшая победа «Шахтера» пришлась на встречу в конце ноября прошлого года – 6:0, когда голы Эгиналду (дубль), Артема Бондаренко, Бартола Франьича, Кевина и Александра Зубкова принесли успех «горнякам» на «Арене Львов».

Фемида



Главным арбитром предстоящей игры станет 41-летняя Анастасия Романюк из Ивано-Франковска, которая имеет на своем счету 32 матча в рамках «элитного» дивизиона. Боковыми рефери станут Марина Стрелецкая и Светлана Грушко, а резервным арбитром отработает София Причина. На матче будет присутствовать система VAR во главе с Романом Блавацким, которому будет помогать Александр Беркут. У Ромнаюк есть опыт проведения матчей с участием «Ингульца» – 2 победы, 1 ничья, 3 поражения, тогда как с «Шахтером» она пересекалась 1 раз – 1 победа.

Ориентировочные составы



«Ингулец»: Паламарчук – Катрич, Малыш, Дубилей, Дыхтярук – Лосенко – Фарасеенко, Пятов, Волохатый, Пушкарев – Кисленко.

«Шахтер»: Фесюн – Азарови, Матвиенко, Бондарь, Винисиус – Крыськив, Цуканов, Назарина – Невертон, Элиас, Алиссон.

Прогноз Sport.ua Ингулец Шахтер Донецк Обе забьют 2.66 Сделать ставку

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