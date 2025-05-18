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Премьер-лига
Ингулец
18.05.2025 15:30 – 10 0 : 1
Шахтер Донецк
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
18 мая 2025, 15:30 |
759
0

Ингулец – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч 29-го тура Украинской Премьер-лиги начнется в 15:30 по Киеву

18 мая 2025, 15:30 |
759
0
Ингулец – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Шахтер

В воскресенье, 18 мая, состоится матч 29-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Ингулец» и «Шахтер».

Команды встретятся на стадионе «Украина» в городе Львов. Стартовый свисток прозвучит в 15:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

Ингулец – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Ингулец – Шахтер
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События матча

3’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Бондаренко (Шахтер Донецк).
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Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Ингулец Ингулец - Шахтер смотреть онлайн
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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