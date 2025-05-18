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Ингулец
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Украина. Премьер лига
18 мая 2025, 21:07 | Обновлено 18 мая 2025, 21:43
487
6

ПУШИЧ: «Шахтер победил в этом матче, потому что это в нашем ДНК»

Главный тренер «Шахтера» рассказал о победном матче УПЛ с «Ингульцом»

18 мая 2025, 21:07 | Обновлено 18 мая 2025, 21:43
487
6
ПУШИЧ: «Шахтер победил в этом матче, потому что это в нашем ДНК»
ФК Шахтер. Марино Пушич

Главный тренер «Шахтера» Марино Пушич рассказал о победном матче 29-го тура УПЛ с «Ингульцом» (4:1):

– Мистер, поздравляем с победой! Каким получился этот матч, учитывая то, что «Шахтер» сегодня играл с аутсайдером чемпионата?

– Спасибо вам. Что ж, вы знаете, каким бывает конец сезона после победы в кубковом финале. Оставалось два матча, и найти стопроцентную мотивацию непросто. Но я очень горжусь ребятами и тем, что они сегодня показали – их отношением, характером и, безусловно, нашим стилем игры. Для меня даже важнее то, как они ведут эту игру, как к ней подходят. И они действовали очень качественно и профессионально, были полны энергии, показывали хороший футбол.

Конечно, я очень рад, что мы победили в этом матче, потому что это в нашей ДНК – мы должны побеждать постоянно. Как я уже сказал, это непросто, потому что мы уже завершили сезон, и по опыту последние встречи всегда очень сложные с точки зрения мотивации, но я очень горжусь своими игроками и тем, что они сегодня сделали.

– Вы прибегли к ротации и дали некоторым игрокам возможность проявить себя. Довольны тем, что они показали на поле?

– В предыдущем матче несколько футболистов получили травмы, и был слишком большой риск выпускать этих ребят на весь матч или с первых минут. Ведь я знаю, что обязан также заботиться о футболистах и гарантировать, чтобы они были в форме в будущем. Именно поэтому мы провели ротацию, и ребята, которые вышли на замену, выступили очень хорошо.

Все игроки, которые выходили на поле, выполнили свои задачи на сто процентов, были сфокусированы и настроены на победу, так что было приятно наблюдать за ними, и я очень доволен победой и выступлением всех своих игроков.

События матча

90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Артем Бондаренко (Шахтер Донецк).
70’
ГОЛ ! Мяч забил Георгий Судаков (Шахтер Донецк).
66’
ГОЛ ! Мяч забил Георгий Судаков (Шахтер Донецк).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Роман Волохатый (Ингулец).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Бондаренко (Шахтер Донецк).
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Ингулец чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Ингулец - Шахтер Марино Пушич пресс-конференция
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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Boodya
Чувак живе в паралельному світі 
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+7
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AndiM
Містер-куістер, чекаю коли рінах купе собі тренером якогось монгола і всі лугандони як дебіли будуть називати його містером.  Це бл якась хвороба.
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+5
Gargantua81
напоминает анекдот: это потому что мы банда, банда!
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+1
Oleksandr
Від його слів - до діла, ціла прірва.
На жаль 😑
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0
DK2025
Молчал бы лучше. То есть ваше ДНК предполагает только бронзу? Ну и чудненько. Пусть так всегда и будет, я не против
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-1
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