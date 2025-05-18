ПУШИЧ: «Шахтер победил в этом матче, потому что это в нашем ДНК»

Главный тренер «Шахтера» Марино Пушич рассказал о победном матче 29-го тура УПЛ с «Ингульцом» (4:1):

– Мистер, поздравляем с победой! Каким получился этот матч, учитывая то, что «Шахтер» сегодня играл с аутсайдером чемпионата?

– Спасибо вам. Что ж, вы знаете, каким бывает конец сезона после победы в кубковом финале. Оставалось два матча, и найти стопроцентную мотивацию непросто. Но я очень горжусь ребятами и тем, что они сегодня показали – их отношением, характером и, безусловно, нашим стилем игры. Для меня даже важнее то, как они ведут эту игру, как к ней подходят. И они действовали очень качественно и профессионально, были полны энергии, показывали хороший футбол.

Конечно, я очень рад, что мы победили в этом матче, потому что это в нашей ДНК – мы должны побеждать постоянно. Как я уже сказал, это непросто, потому что мы уже завершили сезон, и по опыту последние встречи всегда очень сложные с точки зрения мотивации, но я очень горжусь своими игроками и тем, что они сегодня сделали.

– Вы прибегли к ротации и дали некоторым игрокам возможность проявить себя. Довольны тем, что они показали на поле?

– В предыдущем матче несколько футболистов получили травмы, и был слишком большой риск выпускать этих ребят на весь матч или с первых минут. Ведь я знаю, что обязан также заботиться о футболистах и гарантировать, чтобы они были в форме в будущем. Именно поэтому мы провели ротацию, и ребята, которые вышли на замену, выступили очень хорошо.

Все игроки, которые выходили на поле, выполнили свои задачи на сто процентов, были сфокусированы и настроены на победу, так что было приятно наблюдать за ними, и я очень доволен победой и выступлением всех своих игроков.