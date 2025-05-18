Лучший бомбардир Европы покинет свой клуб в конце сезона
Виктор Дьекереш сменит команду
Шведский нападающий лиссабонского «Спортинга» Виктор Дьекереш покинет португальский коллектив в конце сезона, сообщает Фабрицио Романо.
По информации источника, 26-летний футболист сменит клуб. В его контракте прописана клаусула в размере 65 миллионов евро, активации которой будет достаточно для подписания игрока.
Переговоры с ведущими европейскими клубами продолжаются.
Виктор Дьекереш забил 39 голов в чемпионате Португалии и является лучшим бомбардиром среди всех элитных европейских дивизионов.
Ранее сообщалось о том, что «Спортинг» отличился интересными достижениями в своем чемпионском сезоне.
🚨🇸🇪 Despite public statements, Viktor Gyökeres will surely leave Sporting this summer with a fee already agreed.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 18, 2025
Package worth around €65m can be enough to get green light from Sporting as agreed with Gyökeres months ago.
Discussions with top European clubs continue. pic.twitter.com/7jCS1c9Bm3
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