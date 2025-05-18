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  4. Лучший бомбардир Европы покинет свой клуб в конце сезона
Португалия
18 мая 2025, 19:37 |
787
0

Лучший бомбардир Европы покинет свой клуб в конце сезона

Виктор Дьекереш сменит команду

18 мая 2025, 19:37 |
787
0
Лучший бомбардир Европы покинет свой клуб в конце сезона
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Дьекереш

Шведский нападающий лиссабонского «Спортинга» Виктор Дьекереш покинет португальский коллектив в конце сезона, сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, 26-летний футболист сменит клуб. В его контракте прописана клаусула в размере 65 миллионов евро, активации которой будет достаточно для подписания игрока.

Переговоры с ведущими европейскими клубами продолжаются.

Виктор Дьекереш забил 39 голов в чемпионате Португалии и является лучшим бомбардиром среди всех элитных европейских дивизионов.

Ранее сообщалось о том, что «Спортинг» отличился интересными достижениями в своем чемпионском сезоне.

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Даниил Кирияка Источник: Фабрицио Романо
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