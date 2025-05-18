Спортинг отличился интересными достижениями в своем чемпионском сезоне
До защиты чемпионского титула команду возглавляли три разных тренера
Закончился чемпионат Португалии сезона 2024/25, в котором торжествовал Спортинг.
Интересное достижение было повторено командой из Лиссабона. Впервые за 57 лет чемпион страны имел трех тренеров в течение одного сезона.
По ходу сезона 2024/25 спортинг по очереди тренировали португальские специалисты Рубен Аморим, Жоау Перейра и Руи Боржес.
Подобный случай был зафиксирован в сезоне 1967/68 с Бенфикой. Команду тогда возглавляли по очереди чилиец Фернандо Риера, бразилец Отто Глория и португалец Фернандо Кабрита.
1967/68 – Бенфика
2024/25 - Спортинг
Спортинг стал чемпионом сезона 2024/25, набрав всего 82 очка. За последние 10 лет всего 3 раза чемпионом Португалии становилась команда, набравшая 82 очка.
- 82 - Бенфика, 2016/17
- 82 - Порту, 2019/20
- 82 - Спортинг, 2024/25
🚨Há 57 anos que um 🏆Campeão Nacional não tinha três treinadores numa só temporada:— Playmaker (@playmaker_PT) May 17, 2025
🟢2024/25 🇵🇹Ruben Amorim, 🇵🇹João Pereira e 🇵🇹Rui Borges (Sporting)
🔴1967/68 🇨🇱Fernando Riera, 🇧🇷Otto Glória e 🇵🇹Fernando Cabrita (Benfica) pic.twitter.com/zGgrhvhjAl
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