Спортинг отличился интересными достижениями в своем чемпионском сезоне

Закончился чемпионат Португалии сезона 2024/25, в котором торжествовал Спортинг.

Интересное достижение было повторено командой из Лиссабона. Впервые за 57 лет чемпион страны имел трех тренеров в течение одного сезона.

По ходу сезона 2024/25 спортинг по очереди тренировали португальские специалисты Рубен Аморим, Жоау Перейра и Руи Боржес.

Подобный случай был зафиксирован в сезоне 1967/68 с Бенфикой. Команду тогда возглавляли по очереди чилиец Фернандо Риера, бразилец Отто Глория и португалец Фернандо Кабрита.

1967/68 – Бенфика

2024/25 - Спортинг

Спортинг стал чемпионом сезона 2024/25, набрав всего 82 очка. За последние 10 лет всего 3 раза чемпионом Португалии становилась команда, набравшая 82 очка.

82 - Бенфика, 2016/17

82 - Порту, 2019/20

82 - Спортинг, 2024/25

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