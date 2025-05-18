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Португалия
18 мая 2025, 12:18 | Обновлено 18 мая 2025, 12:19
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Спортинг отличился интересными достижениями в своем чемпионском сезоне

До защиты чемпионского титула команду возглавляли три разных тренера

18 мая 2025, 12:18 | Обновлено 18 мая 2025, 12:19
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Спортинг отличился интересными достижениями в своем чемпионском сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Спортинг

Закончился чемпионат Португалии сезона 2024/25, в котором торжествовал Спортинг.

Интересное достижение было повторено командой из Лиссабона. Впервые за 57 лет чемпион страны имел трех тренеров в течение одного сезона.

По ходу сезона 2024/25 спортинг по очереди тренировали португальские специалисты Рубен Аморим, Жоау Перейра и Руи Боржес.

Подобный случай был зафиксирован в сезоне 1967/68 с Бенфикой. Команду тогда возглавляли по очереди чилиец Фернандо Риера, бразилец Отто Глория и португалец Фернандо Кабрита.

1967/68 – Бенфика
2024/25 - Спортинг

Спортинг стал чемпионом сезона 2024/25, набрав всего 82 очка. За последние 10 лет всего 3 раза чемпионом Португалии становилась команда, набравшая 82 очка.

  • 82 - Бенфика, 2016/17
  • 82 - Порту, 2019/20
  • 82 - Спортинг, 2024/25
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Спортинг Лиссабон чемпионат Португалии по футболу Рубен Аморим Жоау Перейра
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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