Боэли доволен. Его подход раскрыл для Челси и Европы талант Андрея Сантоса

Летом 2023 года фанаты французского «Страсбурга» активно протестовали против покупки их любимого клуба консорциумом BlueCo, который был основан в 2022-м как финансовый инструмент для поглощения лондонского «Челси». Тогда на улицах и на стадионе появлялись баннеры «Boehly not welcome» («Боэли здесь не рады»), которые давали четкий сигнал ключевому действующему лицу новых инвесторов «Страсбурга», имеющему самое непосредственное отношение и к «Челси».

Однако сейчас, поздней весной 2025-го, когда эльзасцы находятся в одном шаге от выхода в еврокубки на следующий сезон, а лидером их команды является арендованный у «Челси» футболист, крайне непросто согласится с мнением, что приобретение «Страсбурга» консорциумом во главе с Тоддом Боэли негативно сказалось на клубе. Скорее, наоборот, план руководства BlueCo работает и приносит свои первые плоды.

Одной из главных претензий со стороны фанатов «Страсбурга» к новому руководству клуба была крайне рискованная кадровая политика. Эльзасцы действительно фокусировались на подписании молодых, а то и очень молодых, перспективных футболистов, которым было необходимо время, чтобы оправдать выданные им авансы в одной из сильнейших лиг европейского континента. По среднему возрасту футболистов, выходивших в текущем сезоне Лиги 1 на поле в футболке «Страсбурга», эльзасцы безоговорочно являются самой молодой командой чемпионата. Показатель в 21,9 лет намного опережает коллектив, идущий вторым, которым, что любопытно, является чемпион «Пари Сен-Жермен» (23,8 лет).

Однако, вопреки скепсису и критике, «Страсбург», который недоброжелатели быстро прозвали не иначе как «Челси Б», не только не провалился, но и готовится квалифицироваться от Франции в еврокубки, в основной сетке которых некогда славного клуба не было уже почти двадцать лет…

Одним из ключевых факторов успехов «Страсбурга» в текущем сезоне в национальном чемпионате является 21-летний центральный полузащитник Андрей Сантос. К своим юным годам он, несмотря на то, что является арендованным у «Челси», заслужил звание вице-капитана эльзасцев, а еще, вопреки своему игровому амплуа, является вторым бомбардиром команды в Лиге 1, имея на своем счету аж 9 забитых мячей (плюс 4 ассиста) в 31 поединке.

Неудивительно, что уже сейчас боссы «Страсбурга» активно зондируют почву на предмет пролонгации сотрудничества с Андреем Сантосом. По неофициальным данным, на текущий момент такая вероятность вовсе не исключается, однако все будет зависеть от пожеланий и вердикта главного тренера «Челси» Энцо Марески, который резонно может решить, что бразильский хавбек будет полезен и «синим» в следующем сезоне.

Во Франции Андрея Сантоса хвалят, не нахвалятся. Кажется, в «Челси» продумали все едва ли не до мелочей, чтобы адаптация их арендованных футболистов к европейскому футболу в «Страсбурге» проходила как можно эффективнее. Несмотря на то, что речь идет о французской команде, с лета минувшего года эльзасцами руководит интернациональный тренерский штаб во главе с англичанином Лиамом Росеньором. Этого 40-летнего специалиста «Страсбург» сумел завербовать после того, как тот попрощался с «Халл Сити» и в течение нескольких месяцев был не слишком-то и востребован на Туманном Альбионе.

Одним из ассистентов Росеньора является 49-летний англичанин Джастин Уокер, который не так давно щедро осыпал Андрея Сантоса комплиментами в одном из интервью.

«Андрей Сантос в текущем сезоне был великолепен. Он очень, очень хороший парень. Лучший, абсолютно лучший парень. Он всегда такой, и это я еще очень скромен в эпитетах. Андрей был великолепной опцией усиления для нас, он невероятно хорош. И будет интересно посмотреть, что принесет ему лето, когда он вернется в «Челси», или случится что-то иное. Для нашей команды он реально звезда первой величины», – заявил Уокер.

Кроме того, специалист особо выделил главное качество, помогающее Андрею Сантосу добиваться успехов – его менталитет.

«Он играет так, словно ему минимум 32 года», – подчеркнул ассистент Росеньора, который понимает, насколько важно иметь такого исполнителя в команде, где большинство игроков совсем недавно достигло возраста, дающего во Франции право на получение водительского удостоверения.

Впрочем, талант Андрея Сантоса является таким себе секретом Полишинеля. Воспитанник академии «Васко да Гама» продемонстрировал талант еще в 18 лет, когда сыграл качественный сезон за родную команду на уровне бразильской Серии Б. После этого он сыграл всего несколько месяцев в элитарном дивизионе, а затем за 13 миллионов фунтов был куплен «Челси». Причем на момент осуществления того трансфера известный экс-хавбек сборной Бразилии и легенда «Лиона» Жуниньо Пернамбукано произнес слова, ставшие лучшей рекламой для Сантоса: «Андрей точно не будет лучше меня, он будет намного лучше меня».

В марте 2023-го, за несколько месяцев до перехода в «Челси», Андрей Сантос дебютировал в сборной Бразилии, однако дальше на международном уровне его карьера пока развития так и не получила. Оказавшись в стане «синих», молодой бразилец быстро осознал, что его ждет аренда. Последовало предложение от «Ноттингем Форест», где хавбек в итоге и оказался под опекой Стива Купера – бывшего координатора молодежных команд «Ливерпуля» и экс-наставника ряда юношеских сборных Англии. Это, как считалось, был великолепный шанс для Сантоса, чтобы не просто адаптироваться к футболу в АПЛ, но и начать быстро демонстрировать прогресс.

В реальности все пошло совсем по иному сценарию. Купер был уволен уже в декабре, а пришедший ему на замену Нуну Эшпириту Санту не слишком-то и полагался на Сантоса, в результате чего Андрей уже в январе 2024-го досрочно вернулся в «Челси». А дальше… Дальше как раз и последовала аренда в «Страсбург», где бразилец стал одним из первых «десантников», которых во Францию на правах аренды заслал их новый «материнский» клуб.

Сложно сказать, что в этот момент ощущал Андрей Сантос. Мало того, что после перехода в «Челси» ему сразу же дали понять – на текущий момент он в первой команде не востребован, так еще и аренда в «Ноттингем Форест» оказалась неудачной. Отъезд в «Страсбург», вероятно, также не казался для бразильца чем-то очень привлекательным, так как даже климатически речь шла о не самом интересной районе Франции – северо-востоке страны.

С большим скептицизмом приезд Андрея Сантоса восприняли и фанаты «Страсбурга». Они имели возможность наблюдать, как «Манчестер Сити» использовал «Труа», входящий в общую с ним структуру – City Football Group, – превратив этот клуб фактически в «перевалочный пункт» для игроков, оказавшихся ненужными в Англии. Как итог, «Труа» довольно быстро вылетел из Лиги 1, и до сих пор не способен туда вернуться, болтаясь то в подвале, то в середине турнирной таблицы Лиги 2.

Говоря проще, болельщики «Страсбурга» ощущали себя людьми, на плечи которых перекладывались чужие проблемы. Поэтому они и проводили многочисленные митинги и акции протеста против Тодда Боэли и его BlueCo, писали письма в клуб, жалуясь на агрессивную трансферную стратегию, при которой подписываются только молодые игроки, которых в перспективе можно выгодно перепродать, в то время как команда находится на грани вылета из элитарного дивизиона.

Но на Андрея Сантоса весь этот негативный фон не повлиял, он выглядел абсолютно невозмутимым, что даже удивительно для его возраста. Очень быстро бразилец влюбил в себя болельщиков, забив свой дебютный и победный для команды мяч в противостоянии с «Мецом» (2:1), а его аренда летом 2024-го была продлена еще на один сезон, так как Росеньор увидел в бразильце серьезный потенциал.

Когда в марте нынешнего года из-за травмы три поединка Лиги 1 был вынужден пропустить сенегальский легионер «Страсбурга» Хабиб Диарра, являющийся капитаном команды, повязку на руке получил именно Андрей Сантос. И с ним на поле эльзасцы выиграли все три матча – у «Нанта» (1:0), «Тулузы» (2:1) и «Лиона» (4:2).

«Андрей Сантос каждый день демонстрирует профессионализм в своей работе. Он постоянно стремится к совершенствованию и постоянно тренируется на 100 процентов своих возможностей. Были и другие футболисты, у которых были достойные причины стать капитаном, но я чувствовал, что именно Андрей – правильный выбор», – прокомментировал получение капитанской повязки бразильцем наставник «Страсбурга» Лиам Росеньор.

🥳💙🤍🇧🇷 Well done @04Andrey -- Andrey Santos has been nominated for the @Ligue1_ENG Young Player of the Year by @UNFP #TropheesUNFP pic.twitter.com/uYEWqbl3fa

Тогда же, в марте нынешнего года, Андрей Сантос окончательно покорил фанатов «Страсбурга». Произошло это после одного из поединков, когда бразилец пришел для общения с прессой, и дал интервью полностью на французском языке. Это произвело невероятное впечатление на поклонников эльзасцев, которые осознали – перед ними футболист, который хочет быть примером для подражания, а не тем, кого банально навязали их клубу, так как он оказался ненужным где-то еще.

Сантос приложил огромные усилия для того, чтобы не просто адаптироваться к европейскому футболу и стать звездой № 1 для «Страсбурга», да и для всей Лиги 1 (в настоящий момент по индексу Wyscout именно Андрей является лучшим центральным полузащитником элитарного дивизиона Франции), но и для того, чтобы фанаты эльзасцев не считали его очередным наемником, пешкой в большой галактике «Челси», которому плевать на интересы их любимого клуба.

В 21 год Андрей Сантос во Франции демонстрирует невероятную зрелость, но это вовсе не гарантирует бразильцу светлое будущее в «Челси». Пока неизвестно, впишется ли он в систему Энцо Марески, но его своевременные появления в штрафной из глубины напоминают то, чему, по словам Энцо Фернандеса, итальянский коуч «синих» пытался его научить в этом году, и несложно представить, как Сантос мог бы выступить в роли дублера чемпиона мира-2022.

Despite the good season he is having, Enzo Fernandez is not built for the Premier League.



The football over here is now more athletic and demanding than it's been in a long time.



Andrey Santos takes his spot for me next season, he's built for the English Game more. pic.twitter.com/rRYE8uwoOb