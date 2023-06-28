Соболю на заметку. Почему фаны Страсбурга протестуют против прихода Боэли

На минувшей неделе стало известно, что американские владельцы «Челси» во главе с Тоддом Боэли обзавелись в европейском футболе еще одним достаточно ценным активом – клубом французской Лиги 1 «Страсбург». По неофициальной информации, покупка клуба, представляющего область Эльзас, обошлась новым владельцам в 65 миллионов фунтов.

Казалось бы, «Страсбург», в рядах которого выступает украинский левый защитник Эдуард Соболь, получил весьма богатых инвесторов, которые демонстрируют серьезную вовлеченность в футбольные дела, а потому подобное сотрудничество может пойти на пользу всем сторонам, однако на практике среди фанатов команды нашлось огромное количество тех, кто сразу после новости о приходе Боэли вышел на улицы с протестами. Болельщики, держа в руках баннеры с надписью «Боэли не приветствуется» («Boehly not welcome»), четко дали понять новым боссам, что им придется крайне непросто во французском проекте…

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Понять фанатов «Страсбурга» можно: считается, что Боэли, пойдя по пути покупки других клубов, решил наследовать модель, апробированную в футболе владельцами «Манчестер Сити». Иными словами, американские инвесторы «Челси» хотят создать свой футбольный конгломерат по образцу City Football Group, во главе которого будет находиться лондонский клуб, а все остальные команды, в том числе и «Страсбург», окажутся необходимы, прежде всего, для удовлетворения амбиций и целей, стоящих перед «синими».

Подобный подход, избранный стратегами «Манчестер Сити», далеко не всегда находил положительные отзывы среди фанатов тех клубов, которые приобретались специально под вхождение в City Football Group. В марте 2022 года владельцы нидерландского клуба «НАК Бреда» объявили о готовящейся продаже своего футбольного актива эмиратскому консорциуму City Football Group, предложившему наилучшие условия во время торгов. Однако вскоре сделка была аннулирована, и клуб отошел в руки местных бизнесменов. Отмена сотрудничества с City Football Group случилась по причине массовых акций протеста, которые провели фанаты «НАК Бреда». Тем самым, болельщики фактически вынудили боссов своего клуба прислушаться к их голосам, и не поступать вопреки их коллективной воле.

Нечто подобное сейчас пытаются организовать и болельщики «Страсбурга», не желающие, чтобы их любимцы превращались в фарм-клуб «Челси». И фанаты французской команды прекрасно понимают, к чему идет дело, ведь в официальном заявлении, опубликованном BlueCo – компанией, созданной для владения «Челси», – покупка «Страсбурга» была названа «стратегической инвестицией».

В минувшем году Боэли на одной из пресс-конференций четко обозначил стремление в ближайшее время приобрести еще как минимум один европейский клуб из хорошей лиги, чтобы помочь развитию молодых талантов «Челси». Тем самым американец и обозначил стратегию, на которой сейчас делается акцент инвесторами при покупке «Страсбурга».

«Изначально мы говорили о многоклубной модели. Я хотел бы продолжать наращивать объемы. Есть разные страны, где наличие футбольного клуба дает преимущества. Наша цель – предоставить юным звездам возможность выйти на поле в составе «Челси», получая при этом реальное игровое время. Сделать это можно через другой клуб в действительно конкурентоспособной лиге Европы», – отмечал Боэли.

На текущий момент циркуляры и правила Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не запрещают одному владельцу иметь сразу несколько клубов, выступающих в разных турнирах. Последнее обстоятельство является, по сути, единственным ограничением, но и над его смягчением в УЕФА готовы поразмыслить в ближайшее время.

«Существует все больше и больше интереса к модели многоклубного владения в европейском футболе, и мы не должны просто так отказываться от инвестиций. Но также мы должны посмотреть, какие правила мы установим в этом случае, потому что требования все равно должны быть строгими», - заявил недавно президент УЕФА Александер Чеферин.

Очевидно, что такая консервативная организация как УЕФА, даже в стремлении зарабатывать еще больше, не окажется готова к смене текущих правил в ближайшие как минимум три года. Юристы и эксперты считают, что пока требования будут оставаться прежними, и де-факто это означает, что «Страсбург» и «Челси» не смогут участвовать в одном европейском турнире, имея во главе консорциум владельцев под началом Тодда Боэли. Это и не устраивает фанатов французского клуба, который даже в случае резкого улучшения спортивных результатов все равно окажется на вторых ролях и не сможет претендовать на Лигу чемпионов, если среди участников сезона в ней будет «Челси»…

Примечательно, что в официальном коммюнике, выпущенном BlueCo, болельщиков «Страсбурга» попытались успокоить красивыми фразами: «Для нас большая честь стать частью этого исторического клуба. Мы привержены идеям сохранения наследия «Страсбурга» и сосредоточены на продолжении отличной работы, которую они делают. Эта стратегическая инвестиция укрепит наше присутствие в европейском футболе, наряду с тем, что мы уже владеем «Челси». Мы считаем, что это создаст огромные возможности для обмена знаниями и опытом».

Также новые владельцы пообещали, что президентом «Страсбурга» останется 55-летний Марк Келле, который ранее имел опыт выступлений за эту команду, с 2001 по 2006 годы являлся спортивным директором клуба, а с 2012-го по недавнее время был его собственником. Этим Боэли и его советники, очевидно, хотят успокоить фанатов и дать им понять, что кардинальных перемен в топ-менеджменте ожидать не стоит, а вот кадровое усиление команды в летнее трансферное окно за счет аренд молодых и перспективных футболистов «Челси», наоборот, последует.

MadeinFoot.com. Марк Келле

Усилить состав «Страсбургу» действительно не помешает, ведь в сезоне-2022/23 команда финишировала лишь на 15-м месте в турнирной таблице Лиги 1, всего в пяти пунктах от зоны вылета. Но, учитывая приход Боэли, фанатов команды наверняка тревожит не только это. Они прекрасно осознают, что никакого конкурента для «Пари Сен-Жермен» из их клуба американские инвесторы делать не планируют. Новым собственникам банально нужен середняк французской Лиги 1, с максимальными претензиями на участие в Лиге конференций или Лиге Европы, но не больше, чтобы не возникало проблем с УЕФА и прямого конфликта интересов в Лиге чемпионов.

А если так, то смена владельца кардинально ничего не меняет для «Страсбурга» в лучшую сторону. Команда, которая в 1979 году единственный раз в истории становилась чемпионом Франции, а в следующем сезоне впервые и с тех пор в последний раз сыграла в Кубке европейских чемпионов (дошли до четвертьфинала, где по сумме двух матчей уступили «Аяксу» - 0:0, 0:4), даже получив новых богатых собственников, обречена решать весьма приземленные задачи, ведь всегда будет оставаться в тени «Челси», ради интересов которого и продолжит свое существование. Согласитесь, любому истинному болельщику осознавать подобное в отношении своей любимой команды будет крайне непросто. Другой вопрос: а можно ли еще что-то изменить и на что-то повлиять?..