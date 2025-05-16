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  4. Догнал Ширера. Форвард Ньюкасла повторил достижение англичанина в АПЛ
Англия
16 мая 2025, 15:39 | Обновлено 16 мая 2025, 16:12
281
0

Догнал Ширера. Форвард Ньюкасла повторил достижение англичанина в АПЛ

Александер Исак 23 раза прошил ворота соперников в одном сезоне

16 мая 2025, 15:39 | Обновлено 16 мая 2025, 16:12
281
0
Догнал Ширера. Форвард Ньюкасла повторил достижение англичанина в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Александер Исак

25-летний шведский форвард «Ньюкасла» Александер Исак повторил достижение клуба по забитым мячам в одном сезоне Английской Премьер-лиги.

Футболист в течение чемпионата Англии 2024/25 сыграл 33 поединка и оформил 23 гола, при том, что до завершения АПЛ осталось еще два тура.

Единственным игроком, который забивал 23 мяча в составе «Ньюкасла» в одном сезоне АПЛ, был Алан Ширер. Известный нападающий в сезон 2001/02 установил клубное достижение, использовав для этого 37 матчей.

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Александер Исак чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Ньюкасл статистика Алан Ширер
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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