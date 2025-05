Догнал Ширера. Форвард Ньюкасла повторил достижение англичанина в АПЛ

25-летний шведский форвард «Ньюкасла» Александер Исак повторил достижение клуба по забитым мячам в одном сезоне Английской Премьер-лиги.

Футболист в течение чемпионата Англии 2024/25 сыграл 33 поединка и оформил 23 гола, при том, что до завершения АПЛ осталось еще два тура.

Единственным игроком, который забивал 23 мяча в составе «Ньюкасла» в одном сезоне АПЛ, был Алан Ширер. Известный нападающий в сезон 2001/02 установил клубное достижение, использовав для этого 37 матчей.

23 – Alexander Isak’s 23 goals in the Premier League this season are the most any Newcastle United player has managed in a single campaign in the competition since Alan Shearer in 2001/02 (also 23). Hero. pic.twitter.com/ocGdnoGhN8