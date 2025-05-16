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Англия
16 мая 2025, 14:56 | Обновлено 16 мая 2025, 14:57
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0

Историческая арена. Гудисон Парк прощается с Английской Премьер-лигой

Матч «Эвертон» – «Саутгемптон» станет последним на этом стадионе

16 мая 2025, 14:56 | Обновлено 16 мая 2025, 14:57
1023
0
Историческая арена. Гудисон Парк прощается с Английской Премьер-лигой
Getty Images/Global Images Ukraine. Гудисон Парк

18 мая в матче 37-го тура АПЛ «Эвертон» будет принимать на своем стадионе «Саутгемптон».

Этот матч станет последним для команды на «Гудисон Парк». В дальнейшем стадион планируют использовать только для матчей женской команды «Эвертона». Мужская будет со следующего сезона играть на новом стадионе.

За свою 132-летнюю историю «Гудисон Парк» принял наибольшее количество матчей высших дивизионов Англии. Поединок против «Саутгемптона» будет значиться под номером 2327.

Топ-5 стадионов Англии по количеству матчей в высших дивизионах:

  • 2326 – «Гудисон Парк» (Ливерпуль)
  • 2227 – «Энфилд» (Ливерпуль)
  • 2029 – «Вилла Парк» (Бирмингем)
  • 1845 – «Сент-Джеймс Парк» (Ньюкасл)
  • 1840 – «Олд Треффорд» (Манчестер)

Лучшим бомбардиром «Эвертона» на «Гудисон Парк» в матчах АПЛ является Ромелу Лукаку, забивший 40 голов.

Топ-5 бомбардиров «Эвертона» в АПЛ на «Гудисон Парк»:

  • 40 – Ромелу Лукаку
  • 38 – Данкан Фергюсон
  • 30 – Доминик Калверт-Льюин
  • 26 – Кевин Кэмпбелл
  • 26 – Леон Осман
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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Саутгемптон Эвертон стадион Гудисон Парк
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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