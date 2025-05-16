Историческая арена. Гудисон Парк прощается с Английской Премьер-лигой

18 мая в матче 37-го тура АПЛ «Эвертон» будет принимать на своем стадионе «Саутгемптон».

Этот матч станет последним для команды на «Гудисон Парк». В дальнейшем стадион планируют использовать только для матчей женской команды «Эвертона». Мужская будет со следующего сезона играть на новом стадионе.

За свою 132-летнюю историю «Гудисон Парк» принял наибольшее количество матчей высших дивизионов Англии. Поединок против «Саутгемптона» будет значиться под номером 2327.

Топ-5 стадионов Англии по количеству матчей в высших дивизионах:

2326 – «Гудисон Парк» (Ливерпуль)

2227 – «Энфилд» (Ливерпуль)

2029 – «Вилла Парк» (Бирмингем)

1845 – «Сент-Джеймс Парк» (Ньюкасл)

1840 – «Олд Треффорд» (Манчестер)

Лучшим бомбардиром «Эвертона» на «Гудисон Парк» в матчах АПЛ является Ромелу Лукаку, забивший 40 голов.

Топ-5 бомбардиров «Эвертона» в АПЛ на «Гудисон Парк»:

40 – Ромелу Лукаку

38 – Данкан Фергюсон

30 – Доминик Калверт-Льюин

26 – Кевин Кэмпбелл

26 – Леон Осман