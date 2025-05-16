Историческая арена. Гудисон Парк прощается с Английской Премьер-лигой
Матч «Эвертон» – «Саутгемптон» станет последним на этом стадионе
18 мая в матче 37-го тура АПЛ «Эвертон» будет принимать на своем стадионе «Саутгемптон».
Этот матч станет последним для команды на «Гудисон Парк». В дальнейшем стадион планируют использовать только для матчей женской команды «Эвертона». Мужская будет со следующего сезона играть на новом стадионе.
За свою 132-летнюю историю «Гудисон Парк» принял наибольшее количество матчей высших дивизионов Англии. Поединок против «Саутгемптона» будет значиться под номером 2327.
Топ-5 стадионов Англии по количеству матчей в высших дивизионах:
- 2326 – «Гудисон Парк» (Ливерпуль)
- 2227 – «Энфилд» (Ливерпуль)
- 2029 – «Вилла Парк» (Бирмингем)
- 1845 – «Сент-Джеймс Парк» (Ньюкасл)
- 1840 – «Олд Треффорд» (Манчестер)
Лучшим бомбардиром «Эвертона» на «Гудисон Парк» в матчах АПЛ является Ромелу Лукаку, забивший 40 голов.
Топ-5 бомбардиров «Эвертона» в АПЛ на «Гудисон Парк»:
- 40 – Ромелу Лукаку
- 38 – Данкан Фергюсон
- 30 – Доминик Калверт-Льюин
- 26 – Кевин Кэмпбелл
- 26 – Леон Осман
𝐓𝐡𝐞 𝐆𝐨𝐨𝐝𝐢𝐬𝐨𝐧 𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐅𝐚𝐫𝐞𝐰𝐞𝐥𝐥— Opta Analyst (@OptaAnalyst) May 16, 2025
Sunday will see Premier League football played at Goodison Park for the last time.
Although staying in the Everton family, it'll still be the end of an era.
Here, we looked at the numbers behind the historic, iconic ground ⬇️
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