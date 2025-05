Убедил Флика. Барселона приняла решение касательно центрального защитника

24-летний центральный защитник Эрик Гарсия находится в шаге от подписания нового контракта с каталонской «Барселоной». Действующий договор испанца рассчитан до лета 2026 года.

По информации инсайдера Николо Скиры, стороны в ближайшее время продлят сотрудничество до 2029 года.

Летом Эрик вернулся к «сине-гранатовым» из годичной аренды из «Жироны». На протяжении текущего сезона, под руководством Ханс-Дитер Флика, защитник сыграл 44 матча, оформив пять голов и три ассиста.

Eric #Garcia is one step away to extend his contract with #Barça until 2029. #transfers