Убедил Флика. Барселона приняла решение касательно центрального защитника
Каталонский клуб работает над новым соглашением Эрика Гарсии
24-летний центральный защитник Эрик Гарсия находится в шаге от подписания нового контракта с каталонской «Барселоной». Действующий договор испанца рассчитан до лета 2026 года.
По информации инсайдера Николо Скиры, стороны в ближайшее время продлят сотрудничество до 2029 года.
Летом Эрик вернулся к «сине-гранатовым» из годичной аренды из «Жироны». На протяжении текущего сезона, под руководством Ханс-Дитер Флика, защитник сыграл 44 матча, оформив пять голов и три ассиста.
Eric #Garcia is one step away to extend his contract with #Barça until 2029. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) May 22, 2025
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