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  4. Убедил Флика. Барселона приняла решение касательно центрального защитника
Испания
22 мая 2025, 12:41 |
206
0

Убедил Флика. Барселона приняла решение касательно центрального защитника

Каталонский клуб работает над новым соглашением Эрика Гарсии

22 мая 2025, 12:41 |
206
0
Убедил Флика. Барселона приняла решение касательно центрального защитника
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик Гарсия

24-летний центральный защитник Эрик Гарсия находится в шаге от подписания нового контракта с каталонской «Барселоной». Действующий договор испанца рассчитан до лета 2026 года.

По информации инсайдера Николо Скиры, стороны в ближайшее время продлят сотрудничество до 2029 года.

Летом Эрик вернулся к «сине-гранатовым» из годичной аренды из «Жироны». На протяжении текущего сезона, под руководством Ханс-Дитер Флика, защитник сыграл 44 матча, оформив пять голов и три ассиста.

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Эрик Гарсия Барселона чемпионат Испании по футболу Ла Лига продление контракта Николо Скира
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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