Рафинья заставил Барсу отказаться от трансфера звезды. Это огорчит Ямаля

Каталонская «Барселона» отказалась от идеи подписания испанского вингера «Атлетик Бильбао» Нико Уильямса, сообщает издание El Nacional.

По информации источника, одной из причин такого решения стала позиция бразильца Рафиньи, который наложил вето на этот трансфер. Интересно, что они с Нико играют на одной позиции, то есть были бы конкурентами в составе «сине-гранатовых».

В сезоне 2024/25 Нико Уильямс провел 44 матча на клубном уровне, отметившись 11 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. На счету Рафиньи 34 гола и 25 ассистов в 56 поединках кампании.

Ранее сообщалось, что переход Нико Уильямса в «Барселону» является мечтой Ламина Ямаля.