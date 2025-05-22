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  4. Рафинья заставил Барсу отказаться от трансфера звезды. Это огорчит Ямаля
Испания
22 мая 2025, 11:40 | Обновлено 22 мая 2025, 11:41
733
2

Рафинья заставил Барсу отказаться от трансфера звезды. Это огорчит Ямаля

Бразилец наложил вето на подписание Нико Уильямса из «Атлетика»

22 мая 2025, 11:40 | Обновлено 22 мая 2025, 11:41
733
2
Рафинья заставил Барсу отказаться от трансфера звезды. Это огорчит Ямаля
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафинья

Каталонская «Барселона» отказалась от идеи подписания испанского вингера «Атлетик Бильбао» Нико Уильямса, сообщает издание El Nacional.

По информации источника, одной из причин такого решения стала позиция бразильца Рафиньи, который наложил вето на этот трансфер. Интересно, что они с Нико играют на одной позиции, то есть были бы конкурентами в составе «сине-гранатовых».

В сезоне 2024/25 Нико Уильямс провел 44 матча на клубном уровне, отметившись 11 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. На счету Рафиньи 34 гола и 25 ассистов в 56 поединках кампании.

Ранее сообщалось, что переход Нико Уильямса в «Барселону» является мечтой Ламина Ямаля.

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Рафинья Диас Нико Уильямс Ламин Ямаль Атлетик Бильбао Барселона трансферы трансферы Ла Лиги
Дмитрий Вус Источник: El Nacional
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Комментарии 2
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Олег Заворотный
Та какое "вето"?) Он что, акционер?
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NadalKing
Как же обидно,что руководство Барсы продолжает быть оторванной от реальности,проблемы с финансами никуда не делись и зарегать новичков будет так же сложно и вместо того,что бы продать Рафинью сейчас когда он на пике своей цены(я уверен следующий сезон не будет у него таким же) и заработать +если еще от Левы избавиться с его зп,то все наладится и с финансами..
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0
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