Сандерленд – Шеффилд Юнайтед. Кто наконец снимет проклятие финальной игры?
В финале плейоф Чемпионшипа встретятся команды, еще никогда не побеждавшие в решающем матче
По итогам сезона в Чемпионшипе к АПЛ квалифицировались «Лидс» и «Бернли», набрав по 100 очков.
Третье вакантное место в АПЛ будет разыграно 24 мая в Лондоне на знаменитом Уэмбли, где состоится финал плейоф.
В решающем матче встретятся Шеффилд Юнайтед и Сандерленд.
В своей истории «Сандерленд» принимал участие в финалах Чемпионшипа 2 раза, «Шеффилд Юнайтед» – 3 раза.
Интересным фактом является то, что ни разу обеим командам не удавалось выиграть финальный матч.
«Сандерленд» в финалах Чемпионшипа:
1990: «Свиндон Таун» – «Сандерленд» – 1:0
1998: «Чарльтон» – «Сандерленд» – 4:4 (7:6 – по пен.)
«Шеффилд Юнайтед» в финалах Чемпионшипа:
1997: «Кристалл Пелас» – «Шеффилд Юнайтед» – 1:0
2003: «Вулвергемптон» – «Шеффилд Юнайтед» – 3:0
2009: «Бернли» – «Шеффилд Юнайтед» – 1:0
Для кого победа в финале станет первой в истории, однако проигравший продолжит свою нелестную серию.
Стоит отметить, что Сандерленд принимал участие в первом финале плейоф Чемпионшипа, который состоялся именно на Уэмбли в Лондоне.
В 1990 году Сандерленд проиграл ту встречу Свиндон Тауну со счетом 0:1.
🔴 SUNDERLAND vs SHEFFIELD UNITED 🔴— EuroFoot (@eurofootcom) May 13, 2025
Play-off final confirmed. Winner goes to the PREMIER LEAGUE! 🏴🥇 pic.twitter.com/QvshDffwa6
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