Сандерленд – Шеффилд Юнайтед. Кто наконец снимет проклятие финальной игры?

По итогам сезона в Чемпионшипе к АПЛ квалифицировались «Лидс» и «Бернли», набрав по 100 очков.

Третье вакантное место в АПЛ будет разыграно 24 мая в Лондоне на знаменитом Уэмбли, где состоится финал плейоф.

В решающем матче встретятся Шеффилд Юнайтед и Сандерленд.

В своей истории «Сандерленд» принимал участие в финалах Чемпионшипа 2 раза, «Шеффилд Юнайтед» – 3 раза.

Интересным фактом является то, что ни разу обеим командам не удавалось выиграть финальный матч.

«Сандерленд» в финалах Чемпионшипа:

1990: «Свиндон Таун» – «Сандерленд» – 1:0

1998: «Чарльтон» – «Сандерленд» – 4:4 (7:6 – по пен.)

«Шеффилд Юнайтед» в финалах Чемпионшипа:

1997: «Кристалл Пелас» – «Шеффилд Юнайтед» – 1:0

2003: «Вулвергемптон» – «Шеффилд Юнайтед» – 3:0

2009: «Бернли» – «Шеффилд Юнайтед» – 1:0

Для кого победа в финале станет первой в истории, однако проигравший продолжит свою нелестную серию.

Стоит отметить, что Сандерленд принимал участие в первом финале плейоф Чемпионшипа, который состоялся именно на Уэмбли в Лондоне.

В 1990 году Сандерленд проиграл ту встречу Свиндон Тауну со счетом 0:1.

🔴 SUNDERLAND vs SHEFFIELD UNITED 🔴



Play-off final confirmed. Winner goes to the PREMIER LEAGUE! 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🥇 pic.twitter.com/QvshDffwa6