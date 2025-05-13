Еще один английский футболист покидает клуб после 13 лет сотрудничества
Джоэль Уорд уходит из «Кристал Пэлас» в котором играл с 2012 года
35-летний английский защитник «Кристал Пэлас» Джоэль Уорд покинет команду после 13 сезонов.
Об этом клуб сообщил на своем официальном сайте.
Уорд начинал свою карьеру в «Портсмунте». Там он провел три сезона, а на один год был отдан в аренду в «Борнмут».
В 2012 году Джоэль Уорд присоединился к «Кристал Пэлас» и с тех пор не менял клуб.
Защитник провел один сезон в Чемпионшипе и 12 - в Премьер-лиге Англии. Всего за клуб он сыграл 329 матчей и забил 5 голов.
Известно, что Уорд не планирует завершать карьеру, однако о своем будущем не сообщает.
В 2025 году Уорд не единственный игрок, который покинет клуб после длительного пребывания. Ранее Джимми Варди объявил, что покидает «Лестер».
After 13 special years, Joel Ward will leave the club as a Palace hero.— Crystal Palace F.C. (@CPFC) May 13, 2025
Thank you, Wardy ❤️💙#CPFC
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