Еще один английский футболист покидает клуб после 13 лет сотрудничества

35-летний английский защитник «Кристал Пэлас» Джоэль Уорд покинет команду после 13 сезонов.

Об этом клуб сообщил на своем официальном сайте.

Уорд начинал свою карьеру в «Портсмунте». Там он провел три сезона, а на один год был отдан в аренду в «Борнмут».

В 2012 году Джоэль Уорд присоединился к «Кристал Пэлас» и с тех пор не менял клуб.

Защитник провел один сезон в Чемпионшипе и 12 - в Премьер-лиге Англии. Всего за клуб он сыграл 329 матчей и забил 5 голов.

Известно, что Уорд не планирует завершать карьеру, однако о своем будущем не сообщает.

В 2025 году Уорд не единственный игрок, который покинет клуб после длительного пребывания. Ранее Джимми Варди объявил, что покидает «Лестер».

After 13 special years, Joel Ward will leave the club as a Palace hero.



Thank you, Wardy ❤️💙#CPFC