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  4. Барселона с Реалом продолжили уникальную бескомпромиссную серию
Испания
12 мая 2025, 10:30 |
363
0

Барселона с Реалом продолжили уникальную бескомпромиссную серию

Уже 18 матчей подряд команды не играют между собой вничью

12 мая 2025, 10:30 |
363
0
Барселона с Реалом продолжили уникальную бескомпромиссную серию
Getty Images/Global Images Ukraine. Барселона

В матче 35-го тура испанской Ла Лиги «Барселона» дома победила «Реал» со счетом 4:3.

Интересным фактом является то, что последние 18 матчей между Барселоной и Реалом во всех турнирах не заканчивались вничью.

Это самый длинный подобный отрезок в матчах между принципиальными соперниками за всю историю.

В этих 18 матчах 8 раз победила «Барселона», еще 10 раз – «Реал».

Ла Лига 2024/25. 35-й тур, 11 мая

Барселона – Реал Мадрид – 4:3

Голы: Гарсия, 19, Ямаль, 32, Рафинья, 34, 45 – Мбаппе, 4 (пен.), 14, 70

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Реал Мадрид Барселона Барселона - Реал Ла Лига чемпионат Испании по футболу статистика
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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