«Он пожалеет, что ушел!» Фаны – о решении Хаби Алонсо покинуть Байер

Леверкузенский «Байер» объявил об уходе из команды главного тренера Хаби Алонсо. Испанский специалист покинет немецкий клуб после завершения сезона 2024/25.

Во главе «Байера» Хаби Алонсо провел 138 матчей (89 побед, 31 ничья, 18 поражений). Вместе с «Байером» испанский тренер выиграл Бундеслигу и Кубок Германии в сезоне 2023/24.

Новой командой Хаби Алонсо станет «Реал». Тренер начнет работу с мадридским клубом после окончания клубного чемпионата мира.

BeksFCB: Он пожалеет, что ушел!

𝙆𝙖𝙮™️ #HUGHESOUT #COYS: Вы подарили ему жизнь, и он сбежал с корабля, как только смог. Вы не должны уважать его. Особенно после его ужасной тренерской работы в этом сезоне.

Laisa YNWA: Печально, что Реал Мадрид делает с другими клубами. Воруют их лучших игроков и тренера. Это неэтично.

𝐋𝐄𝐗𝐘: Он проделал выдающуюся работу в Леверкузене, и теперь настал момент, когда он присоединится к самому великому клубу в мировом футболе. Леверкузен – команда высшего качества, и я надеюсь, что они назначат менеджера, способного продолжить их замечательный прогресс.

Jack.poor: Давайте посмотрим, что он сделает в Мадриде.

Shrimp Among Whales: Не так уж и плохо, Алонсо.

Stephen R Power: Каким он был для вас тренером. Достиг сенсационных результатов за короткий промежуток времени! Он будет делать сенсационные вещи в Реале.

Denis Bbosa: Хаби оставляет неизгладимый след! Браво.

Daddy Ola-edo: Реал Мадрид зовет, но ваш стиль игры станет проблемой в Мадриде, потому что Мадрид не играл в таких формациях.

Kwabena George: Я ненавижу Реал Мадрид по одной и только по одной причине. Они берут кого хотят и когда хотят, и это очень неуважительно по отношению к другим клубам и честной конкуренции в футболе.

