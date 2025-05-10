«Он пожалеет, что ушел!» Фаны – о решении Хаби Алонсо покинуть Байер
Тренер уходит из немецкого клуба ради мадридского «Реала»
Леверкузенский «Байер» объявил об уходе из команды главного тренера Хаби Алонсо. Испанский специалист покинет немецкий клуб после завершения сезона 2024/25.
Во главе «Байера» Хаби Алонсо провел 138 матчей (89 побед, 31 ничья, 18 поражений). Вместе с «Байером» испанский тренер выиграл Бундеслигу и Кубок Германии в сезоне 2023/24.
Новой командой Хаби Алонсо станет «Реал». Тренер начнет работу с мадридским клубом после окончания клубного чемпионата мира.
BeksFCB: Он пожалеет, что ушел!
𝙆𝙖𝙮™️ #HUGHESOUT #COYS: Вы подарили ему жизнь, и он сбежал с корабля, как только смог. Вы не должны уважать его. Особенно после его ужасной тренерской работы в этом сезоне.
Laisa YNWA: Печально, что Реал Мадрид делает с другими клубами. Воруют их лучших игроков и тренера. Это неэтично.
𝐋𝐄𝐗𝐘: Он проделал выдающуюся работу в Леверкузене, и теперь настал момент, когда он присоединится к самому великому клубу в мировом футболе. Леверкузен – команда высшего качества, и я надеюсь, что они назначат менеджера, способного продолжить их замечательный прогресс.
Jack.poor: Давайте посмотрим, что он сделает в Мадриде.
Shrimp Among Whales: Не так уж и плохо, Алонсо.
Stephen R Power: Каким он был для вас тренером. Достиг сенсационных результатов за короткий промежуток времени! Он будет делать сенсационные вещи в Реале.
Denis Bbosa: Хаби оставляет неизгладимый след! Браво.
Daddy Ola-edo: Реал Мадрид зовет, но ваш стиль игры станет проблемой в Мадриде, потому что Мадрид не играл в таких формациях.
Kwabena George: Я ненавижу Реал Мадрид по одной и только по одной причине. Они берут кого хотят и когда хотят, и это очень неуважительно по отношению к другим клубам и честной конкуренции в футболе.
After almost two-and-a-half years, and during the most successful period in the club's history, our head coach, @XabiAlonso, will leave #Bayer04 at the end of the season. pic.twitter.com/SinXlkWJIJ— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) May 9, 2025
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