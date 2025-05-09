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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Байер объявил судьбу Алонсо после сезона 2024/25
Германия
09 мая 2025, 15:18 | Обновлено 09 мая 2025, 15:30
1259
0

ОФИЦИАЛЬНО. Байер объявил судьбу Алонсо после сезона 2024/25

Испанский специалист покинет клуб после завершения нынешней кампании

09 мая 2025, 15:18 | Обновлено 09 мая 2025, 15:30
1259
0
ОФИЦИАЛЬНО. Байер объявил судьбу Алонсо после сезона 2024/25
ФК Байер. Хабі Алонсо

Леверкузенский «Байер» официально объявил об уходе главного тренера команды Хаби Алонсо после завершения сезона 2024/25.

Во главе «фармацевтов» испанский специалист провел 138 матчей, одержав 89 побед и 31 ничью. Еще 18 поединков под его руководством команда проиграла. Вместе с «Байером» Алонсо выиграл Бундеслигу и Кубок Германии в сезоне 2023/24.

В нынешней кампании «Байер» занимает вторую строчку в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 68 очков в 32 матчах чемпионата Германии.

Ранее сообщалось, что после завершения сезона 2024/25 Хаби Алонсо возглавит мадридский «Реал».

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Байер Хаби Алонсо отставка Бундеслига чемпионат Германии по футболу
Дмитрий Вус Источник: ФК Байер
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