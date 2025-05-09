ОФИЦИАЛЬНО. Байер объявил судьбу Алонсо после сезона 2024/25

Леверкузенский «Байер» официально объявил об уходе главного тренера команды Хаби Алонсо после завершения сезона 2024/25.

Во главе «фармацевтов» испанский специалист провел 138 матчей, одержав 89 побед и 31 ничью. Еще 18 поединков под его руководством команда проиграла. Вместе с «Байером» Алонсо выиграл Бундеслигу и Кубок Германии в сезоне 2023/24.

В нынешней кампании «Байер» занимает вторую строчку в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 68 очков в 32 матчах чемпионата Германии.

Ранее сообщалось, что после завершения сезона 2024/25 Хаби Алонсо возглавит мадридский «Реал».