Бетис вписал свое имя в историю испанского и европейского футбола
Команда из Севильи впервые в своей истории сыграет в финале еврокубка
В ответном полуфинале Лиги Конференций Бетис на выезде сыграл вничью с Фиорентиной со счетом 2:2 и победил ее по сумме двух встреч (4:3).
Для Бетиса финал Лиги Конференций станет первым еврокубковым финалом в истории.
Также Бетис стал 12-й испанской командой, которая сыграет в финале еврокубка. Только Англия имеет больше своих представителей в финалах (15).
15 - Англия
12 - Германия
12 - Испания
В финале Лиги Конференций Бетис сыграет против Челси.
12th -@RealBetis_en have become the 12th Spanish 🇪🇸 finalist ever in Major European competitions; only England has had more different sides in such games (15, Germany also 12). Party #Betis 💚#UEFAConferenceLeague pic.twitter.com/kIulhGPZMk— OptaJose (@OptaJose) May 8, 2025
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