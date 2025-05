Бетис вписал свое имя в историю испанского и европейского футбола

В ответном полуфинале Лиги Конференций Бетис на выезде сыграл вничью с Фиорентиной со счетом 2:2 и победил ее по сумме двух встреч (4:3).

Для Бетиса финал Лиги Конференций станет первым еврокубковым финалом в истории.

Также Бетис стал 12-й испанской командой, которая сыграет в финале еврокубка. Только Англия имеет больше своих представителей в финалах (15).

15 - Англия

12 - Германия

12 - Испания

В финале Лиги Конференций Бетис сыграет против Челси.

