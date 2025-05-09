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Лига конференций
09 мая 2025, 06:31 | Обновлено 09 мая 2025, 07:03
707
0

Бетис вписал свое имя в историю испанского и европейского футбола

Команда из Севильи впервые в своей истории сыграет в финале еврокубка

09 мая 2025, 06:31 | Обновлено 09 мая 2025, 07:03
707
0
Бетис вписал свое имя в историю испанского и европейского футбола
Getty Images/Global Images Ukraine

В ответном полуфинале Лиги Конференций Бетис на выезде сыграл вничью с Фиорентиной со счетом 2:2 и победил ее по сумме двух встреч (4:3).

Для Бетиса финал Лиги Конференций станет первым еврокубковым финалом в истории.

Также Бетис стал 12-й испанской командой, которая сыграет в финале еврокубка. Только Англия имеет больше своих представителей в финалах (15).

15 - Англия
12 - Германия
12 - Испания

В финале Лиги Конференций Бетис сыграет против Челси.

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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