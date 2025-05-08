Анатолий ОЛЕНЕВ: «В Кубке чемпионов не сыграл из-за... Кучеревского»

Воспитанник николаевского футбола Анатолий Оленев в 1970–1980-е гг. защищал цвета трех украинских клубов Высшей лиги чемпионата СССР: «Зари», «Днепра» и «Металлиста». А всего на профессиональном уровне провел более 500 матчей и забил ровно 50 мячей. Конечно, такой личности есть что вспомнить об известных игроках и тренерах отечественного футбола.

Досье:

Анатолий Петрович Оленев, родился в Николаеве 12 февраля 1956 года.

Выступал за команды: 1974 – «Волна» (Николаев), 1974–1977, 1984, 1986 – «Судостроитель» (Николаев), 1977–1980 – «Заря» (Ворошиловград), 1981–1982 – «Днепр» (Днепропетровск), 1983 – СКА (Киев), 1985 – «Металлист» (Харьков), 1986 – «Колос» (Никополь), 1987–1990, 1992 – «Шахтер» (Павлоград), 1990 – «Динамо» (Махачкала), 1994–1998 – «Дружба» (Магдалиновка).

На профессиональном уровне провел:

Высшая лига СССР: 134 матча/11 голов

Первая лига СССР: 44/5

Вторая лига СССР: около 340/33

Кубок СССР: 22/1

Первая лига Украины: 1/0

Кубок Украины: 1/0

Главный тренер: 1998–1999 – «Дружба» (Магдалиновка), 2013–2014 – ФК «Днепропетровск».

Тренер: 1991–1992 – «Шахтер» (Павлоград), 1994–1997 – «Дружба» (Магдалиновка), 2000–2001 – «Орион» (Днепропетровск), 2003 – «Есиль-Богатир» (Казахстан), 2005–2008 – СДЮШОР «Днепр-75», 2008–2010 – ФК «Днепр-75».

Начало. Николаев

– Анатолий Петрович, когда решили, что станете футболистом?

– Так случилось, что в Высшую лигу в «Зарю» меня позвал Йожеф Сабо. И это было очень сильное совпадение в жизни. В Луганске он выходил с нами в свои 40 лет поиграть в дыр-дыр и ни в чем не уступал. И в эти минуты я постоянно вспоминал 1966 г., когда мне было 10 лет и я посмотрел чемпионат мира в Англии. Как раз Сабо играл центрального полузащитника в сборной СССР, и сам я – центральный полузащитник. После чемпионата мира сказал отцу, что буду футболистом. Он говорит: «Не будешь!». Отвечаю, мол, вот посмотришь.

– Однако же до «Зари» был родной «Судостроитель».

– В 10 лет я мечтал о большом футболе, но в 18 мысли были не такие радужные и, в принципе, в профессиональный футбол я попал довольно случайно. Окончил школу и в родном Николаеве поступил в кораблестроительный институт. Отец мне сказал, что следует поступать в технический вуз, потому что там была военная кафедра. Я же хорошо учился в школе, уверенно сдал математику, физику, сочинение и поступил. Успел после этого еще съездить с сокурсниками в село «на помидоры» в лагерь труда и отдыха, как он тогда назывался. Ночевали на сене, молоко из-под коровы пили – все это было замечательно, и особо о футболе уже и не думал. А как оттуда вернулся, то звонит мне мой детский тренер - очень сильный специалист. Скажу так, вот 8–10 лет один детский тренер ведет команду. Он ее выпускает, и мы спрашиваем: а кто-то у тебя в профессиональную команду из выпуска попал? Никого? Ну, и как ты тогда работал? Значит, ты их ничему не научил? Именно ты виноват, что они не заиграли. Три-четыре игрока из выпуска у тебя просто обязаны попасть в команду – это главный итог твоего труда. И вот у меня был как раз такой детский тренер, у которого было немало сильных выпускников. Он научил меня всему и, прежде всего, технике – с ней у меня всегда было все в порядке. Тренер – Владимир Иванович Васковский. Среди его воспитанников братья Малые («Заря», «Шахтер»), Леонид Николаенко (ЦСКА), Сергей Бондарь («Локомотив»). Так вот он мне говорит, что создается в Николаеве команда КФК «Волна»: две тренировки в течение недели вечером и игра на выходных. «Освобожденная» была команда, то есть ее игроки не должны были фактически работать на предприятии. Получал там зарплату 160 рублей на радиоламповом заводе плюс стипендия 40 рублей – очень неплохие деньги для 18-летнего парня в 1974 г. Команда там была хорошая. Несколько игроков взяли из львовских «Карпат», которые там еще Кубок СССР выиграли. А в зоне, где играла «Волна», был никопольский «Колос». И вот приехал «Колос» с Емцем, Жиздиком, Кучеревским в Николаев на матч с «Волной». На установке наш тренер Анатолий Бочкалов сказал, что соперник сильный, всех переигрывает, с судьями работает, и что их следует обязательно обыграть. Я уже в начале матча забил им гол, и мы выиграли 1:0. А на матче был Анатолий Николаевич Нойер – помощник Евгения Филипповича Лемешко в «Судостроителе». И после игры он ко мне подошел и говорит: «Завтра к нам на базу». И так я стал играть за «Судостроитель» во Второй лиге. Команда была очень сильная, и туров за 6 до конца первенства мы стали чемпионами. Хотя финальную пульку за выход в Первую лигу проиграли или отдали, а может не захотели (улыбается), Меня на финале не было, точно сказать не могу.

Заря

– А свой первый матч в Высшей лиге помните?

– В Луганск я приехал летом 1977 г., хотя меня приглашали еще зимой. Позвонил Йожеф Сабо, который, как я говорил, тогда был главным тренером «Зари», и сказал, что тебя вывезут инкогнито из Сум, где «Судостроитель» играл матч против «Фрунзенца». Так меня вывезли в Луганск, и я стал игроком «Зари» в разгар сезона. А результаты у луганчан тогда были не лучшие, в чемпионате где-то предпоследнее место занимали, хотя неплохо в Кубке выступали, и «Днепр» там в гостях победили.

– Да, известная игра была, там еще Леонид Колтун в воротах наошибался.

– И вот я приехал как раз после первого круга. И началом пути в Высшей лиге у меня стал выход на замену в матче с «Черноморцем», где мы в Одессе 0:1 проиграли, а после этого у нас был выезд к московскому «Торпедо». И Сабо мне сказал готовиться выходить в стартовом составе. Автозаводцев мы в гостях обыграли 1:0, и дальше я до завершения чемпионата практически постоянно выходил в стартовом составе. Мы очень неплохо сыграли этот второй круг, может, еще раз проиграли, а так в основном победы и ничьи были. В результате поднялись в турнирной таблице и завершили чемпионат на 9-м месте, что по тому, как складывался сезон, было хорошим достижением. По окончании сезона в Луганске получил жилье в центре города, а поколение в клубе было очень неплохое, и местная талантливая молодежь начала разбегаться, ведь денег особо в команде не было. Я же задержался на три года, но из трофеев мы выиграли разве что зимой дважды в Ленинграде турнир на призы еженедельника «Неделя»: в 1978 и 1979 гг. в финалах обыгрывали динамовцев Минска и Киева.

– Какие матчи «Зари» запомнились?

– Немало было хороших игр, но так совпадало, что, прежде всего, запомнились матчи, в которых мы проигрывали, однако они были особенными. Например, игра с «Пахтакором» в 1979-м. Мы же были последними, с кем они сыграли перед авиакатастрофой, и мы их тогда видели на поле в последний раз. Они нас обыграли в Ташкенте 3:1, после чего мы полетели в москву и там уже узнали, что «Пахтакор» разбился в небе над Днепродзержинском (ныне – Каменское – Прим. Д. М.). Конечно, все были в шоке.

– При вас свои первые матчи за «Зарю» сыграл Александр Заваров.

– Более того, с Заваровым мы жили в гостиницах в одной комнате. Он еще и очень юморной был. Гамула тоже был в команде, но я его практически никогда не видел – он все по разным юношеским сборным ездил. Как-то я спрашивал: а кто такой Гамула? Говорят: «Приедет – увидишь, в велюровом костюме». Да, я очень хорошо помню дебют Заварова в Высшей лиге. Игра была в Тбилиси, а грузины тогда чемпионами СССР были – команда мощная. Мы проиграли 0:3, а Заваров вышел на замену во 2-м тайме, и, кажется, что у него в тот день еще и день рождения был (18 лет Заварову исполнилось 26 апреля, а 27 апреля была игра в Тбилиси – Прим. Д. М.), так ему после матча дали приз лучшего игрока в нашей команде. И через несколько дней мы играем в Ростове-на-Дону. Очки нам там очень нужны были. А перед игрой к нам в комнату зашли еще четыре игрока из молодых в «Заре». Каждый по стакану водки выпил, покурили. А на следующий день Заваров два СКА забил, и мы вничью 2:2 сыграли. У него, конечно, и ноги хорошо работали, но главное – это голова, мозги. Саша в том году был на молодежном чемпионате мира, так оттуда мне в подарок плакат привез: на нем – он и Марадона.

– Играя в Луганске вы продолжали учебу в николаевском институте?

– О, да (улыбается). У меня было свободное посещение лекций и, естественно, что я на занятиях и не мог быть, потому что играл за «Зарю». И вот я приезжаю на сессию в Николаев. А это был 1978 г., когда меня уже все знали, потому что я забил киевскому «Динамо» в обоих матчах – и в Луганске, и в Киеве, хотя оба те матча «Заря» проиграла. И приехал я на следующий день после матча «Заря» – «Динамо». В институте на потоке 200 студентов, а у меня в журнале – сплошные пропуски. На зачете какой-то доктор наук смотрит в журнал, потом смотрит на меня и говорит: «Вы – Оленев?». «Да», – отвечаю. «А это не вы случайно забили вчера гол киевскому «Динамо»?». «Я». Так все встали, и начались аплодисменты, а он мне ставит «зачет». А я там действительно в Луганске забил просто какой-то сумасшедший гол. После передачи принял мяч на грудь, убрал защитника и с левой как дал в дальний угол... Там вся фишка в том, что мяч ни разу не коснулся газона. Тот гол что-то там вошел в пятерку лучших голов года. Вот, к сожалению, нигде видео не сохранилось...

Знакомство с Днепром

– Как оказались в «Днепре»?

– В Днепропетровске не любил бы Александр Макаров (директор Южмаша) футбол, то ничего бы не было. Я, откровенно говоря, не особо и хотел ехать, тем более, что были предложения от «Зенита», «Торпедо», «Локомотива», где Саша Аверьянов играл, с которым мы еще в Николаеве вместе были. И я уже съездил в москву, где за гостиницей «россия» давали 1-комнатную квартиру, так там комната по размеру такая, как в других квартирах две. Однако здесь меня сглазила мать. Это был 1980 г., когда «Заря» вылетела в Первую лигу, а этот турнир был очень тяжелый. Приходилось немало летать, постоянные смены часовых поясов: Дальний Восток, Средняя Азия, Забайкалье... Здесь по ритму жизни нужно спать, а тебе выходить на поле. Постоянно нужно акклиматизироваться. Все это очень трудно. Так вот, приезжаю домой, в Николаев по окончании сезона, а мать мне говорит: «Нет, сынок, далеко не уедешь. Вижу чистую воду». А тут Леонид Колтун мне позвонил, предложил перейти в «Днепр» – вот и «вода» (улыбается). А «Днепр» только из Первой лиги в Высшую вернулся, и это же я знаю, как они возвращались! Если бы не никопольский «Колос», то «Днепр» бы точно не вышел в вышку.

– Ну, то, что «Колос» слил игру на «Метеоре», – общеизвестный факт.

– Да если бы только это! Мы с «Колосом» и «Днепром» играли матчи один за другим. Так мы «Днепру» очко отдаем, а за это «Колос» нам очко отдает. И я так понимаю, что это были неоднократные акции, хотя за других не скажу. Я в Никополь не поехал на игру, оттуда команда возвращается, главный тренер Вадим Добижа меня вызывает и премиальные дает. Я спрашиваю: «Это за что?». Он смеется: «Я тебе потом расскажу». Я откровенно скажу, что таких футболистов, которые были в составе «Зари», тогда у днепрян не было. У «Днепра» было сильное поколение при Найде, Шнейдермане, Яковлеве, Маслове, Соловьеве, но они ушли, и команда посыпалась.

– Как прошло знакомство с командой?

– Начну, как говорится, издалека (улыбается). Конечно, никто в выходные дни никаких режимов не придерживался. Мы молодые, нас неделями держат взаперти на базе, и, конечно, когда выпускают на волю, то ты начинаешь отрываться. И очень многие спортсмены, и выдающиеся спортсмены, не только футболисты, этого психологически не выдерживали и просто спивались. Вот, например, у меня завтра игра против киевского «Динамо». Ты накануне лежишь и думаешь: «Твою мать, завтра тебя покажут по телевидению на весь Советский Союз. Будет полный стадион. Будут хорошие премиальные. Но если я какую-то ошибку сделаю, то меня же в порошок сотрут». И вот все это у тебя в голове по кругу крутится: куда тебе бежать, как тебе играть – все это называются «психологическая подготовка к матчу». А вот уже после игры идет полная опустошенность. Ты просто как выжатый лимон. А через три дня – следующий матч. У меня игровой вес был 77–77,5 килограмма. И за каждый матч я терял 3–4 килограмма. За 2 часа! После матча есть ты не хочешь. Воды попить разве что. А после игры на базу команду привезли, и ты еще до утра не спишь, и с пацанами из-за этого то пулю расписываешь, то другую игру какую-то находишь. Нет такого, что ты приехал и через полчаса заснул. Утром выходишь, делаешь какие-то пробежки, играешь через сетку, плаваешь, после того – баня, массаж, но все это – физическое восстановление, а в голове у тебя все эмоции живут.

Так вот, как только я приехал в Днепропетровск, Лукашенко у меня спрашивает: «Ты кого знаешь?». «Колю Самойленко», – говорю. «Тогда завтра на базу приезжай, с ним будешь в комнате». Однако это было завтра, а уже в этот вечер происходило знакомство с командой. Это еще перед первым собранием, сразу после Нового года. Собрание было в ресторане «Коралл» напротив «Поплавка». Там всех футболистов знали, поэтому сделали закрытый стол. Первыми пришли москвичи: Колесов, Никифоренко, Поваров. Потом подошли Трошкин с Мотузом, затем – Самойленко и Паламарчук. Первый вопрос: кто что будет пить? Ну, давайте для начала по две бутылки водки, коньяка и шампанского. Стоит стакан, Колесову налили, а он говорит: «Я не пью». «Что так?» – спрашиваем. «За меня все уже отец выпил». Ну, у него вообще не все в порядке было – умер в 42 года. В «Днепре», кстати, так и не задержался, был на сборах, а в дальнейшем в «Кубань» ушел. У него еще дубленка была дорогая, но шапку никогда не носил, и говорят, что он себе что-то простудил. Другие на этом знакомстве по полстакана выпивали, в дальнейшем что-то начали там чудить (улыбается). Вот такова футбольная жизнь (улыбается).

Голы за Днепр

– В «Днепре» вы провели два сезона, были в основе и при Лукашенко, и при Емце. Какие матчи, прежде всего, вспоминаете?

– Первый гол за «Днепр» у меня получился очень красивым, примерно таким, как я в Луганске киевлянам забил. Было это в домашнем матче с «Зенитом», так после того гола Макаров поставил мне доплату к зарплате. У меня была одна доплата, а после гола стало две. Там Мотуз получил мяч, дает диагональ на Колю Самойленко, тот принимает на грудь, перебрасывает мне через голову защитника, и я с лету с левой ноги как дал Бирюкову в дальнюю девятку: гол получился просто фантастическим! И мы 2:1 выиграли, а еще и очки очень нужны были. И в конце того сезона 1981 г., когда мы боролись за то, чтобы не вылететь, забил московскому «Динамо». Там своя история была. Я постоянно играл, но перед вылетом в Ленинград я на тренировке дернул ногу. Занятия Леонид Колтун проводил, Емца не было. В «Днепре» вообще, если бы убрали Леонида Колтуна, то с тренировочным процессом был бы кабздец (улыбается), Лукашенко тот вообще был очень слабый тренер, а при Емце еще были Анатолий Азаренков и Евгений Жучков. Жучков – местная легенда, в основном дублем занимался. Он когда-то в Бенине работал, а мы командой туда прилетели, так там все: «Жучков, Жучков, Жучков, Жучков!». Обнимают его, целуют. Но дело не в этом. Когда пришли Емец и Жиздик, то Геннадий Афанасьевич занимался своими делами, там финансирование на нем было, а весь учебно-тренировочный процесс шел через Колтуна. Итак, после тренировки подошел к нему, говорю, мол, Яковлевич, играть не могу. Он все равно говорит: поедешь, там разберемся. Приехал, а Емец не в курсе. Говорю: «Владимир Александрович, нога щелкнула, болит, играть не могу». Он в крик: «Да ты дуришь! Пусть врач блокаду сделает». Итак, я не играю, а «Днепр» уступает и в Ленинграде, и в следующем матче в Минске. Вернулись в Днепропетровск, я на уколах хожу, и собрание в команде. Емец говорит: «Я выйду, а вы между собой пообщайтесь». Тогда Игорь Надеин как самый опытный начал говорить и как стал меня ругать, мол, такие, как Оленев плохо разминаются и потом команду подводят. И из всего такой вывод, что это я – главный виновник этих двух поражений, хотя ни одной минуты не сыграл.

Ну, и на ближайшие две игры к нам приезжают московские «Спартак» и «Динамо». И чтобы в Высшей лиге остаться, нам нужно 3 очка набрать. Первая игра была со «Спартаком», я на трибунах сидел, ее смотрел. Проигрывали 0:1, но потом Надеин со штрафного мимо стенки Дасаеву забил. 1:1 сыграли, и теперь обязательно нужно обыгрывать «Динамо». Накануне матча Емец у меня спрашивает: «Как ты себя чувствуешь?». Говорю, что не знаю. Он: «Ну, выйди сегодня за дубль». А в «Динамо» что основа, что дубль очень мощные. И я полностью отыграл там 90 минут за дубль, мы проиграли 1:2, и помню, что Трубников у нас забил. Надел я набедренник, и включили меня в запас на матч основы. А там стадион переполнен, билетов не достать! Мы приехали за полтора часа до начала матча, и все уже было забито до отказа. И на поле – заруба настоящая. В середине 1-го тайма под Кобзарева подскочили, он упал и сломал ключицу. Его прямо со стадиона скорая забирает. И Емец говорит: «Оленев – на поле». Да я, честно говоря, и не особо ожидал. И за 7 минут до конца матча пошел длинный пас, Лютый выиграл борьбу и сделал на меня сброс, а я в касание пробил в дальний угол: все, мы победили 1:0 и остаемся в Высшей лиге! Радость на стадионе была невероятная!

– А вообще, с чего начался приход Емца в «Днепр»?

– Возглавили Емец и Жиздик «Днепр». А у нас выезд в Баку и Ростов-на-Дону – и это конец первого круга, а с ними же мы потом начинаем второй круг дома. Фактически по два матча подряд с ними играем. Вызывает Емец пятерых игроков, среди них и я, и говорит: «Нам с этого выезда нужно привезти очки. «Нефтчи» нам предлагает такую схему: сыграть два в два – по домашней победе, и они нам еще дают денег на судейство в Ростове-на-Дону, чтобы мы там взяли очки». Так и стали играть. В Баку отдали, но в Ростове-на-Дону еще нужно было зацепиться, потому что судьи сами голы забивать не будут, а команда у СКА была хороша: Заваров, Андреев. Они только Кубок СССР выиграли, победив в финале «Спартак». Зацепились, сыграли 1:1. Дома «Нефтчи» 3:0 обыграли – там все понятно, к тому же я постоянно тогда в основе играл, а здесь только на замену выпустили, а дальше со СКА на «Метеоре» зарубились, но проиграли 0:1.

По составу если взять. Вратари. Краковский – да, сильный голкипер. Дублером был Стрижевский, но впоследствии его заменили на Консевича. Михаил Паламарчук – боец, Саша Трошкин – возрастной был, Сергей Мотуз – на атаку больше играл. Капитаном команды был Владимир Шевчук, но он выполнял очень маленький объем работы, и мне, например, в середине поля с ним было очень трудно, поскольку он в отборе не играл, кстати, как и Надеин, который пришел на его место. Если у Андрея Дилая все хорошо было с отбором, но с организацией атак похуже, то там все наоборот: только на чистых мячах. Думаю, что Емец не по делу убрал из «Днепра» Тимофеева, который пришел из «Зенита». Они его взяли, но не заявили. Ну, так ждите, дайте ему шанс. Он год не играл, на пару игр выпустили. Помню, в Одессе он не в ту сторону побежал, и все: отправили его в Никополь. Из тех, кто в том сезоне играл за «Днепр», еще вспоминаю Евгения Грунина – очень неплохой защитник, не знаю, почему его решили не оставлять. Николая Самойленко тоже не знаю, почему убрали. По делу отправили Поварова, Шевчука. Вадим Павленко был на травмах, если бы не проблемы с ногами, то он бы помог. У Анатолия Усенко спина была травмирована – он до сих пор корсеты носит. Литовченко тогда только начинал в основе выходить. С первых матчей было видно, что из него толк будет, хотя левая нога и слабее правой. А вот если бы мне кто-то сказал в 1981 г., что Володя Лютый станет олимпийским чемпионом, будет играть на чемпионате мира и Euro, я бы поспорил и заложил бы на это квартиру, но, как выяснилось, проиграл бы (смеется). Кажется, ничего особенного, но Бышовец его любил, в сборной в Сеуле постоянно в основе, в финале поборолся, головой сбросил, и победный гол забили. Погорелов в 1981-м «Днепр» тащил. Памятный матч был дома с тбилисским «Динамо». Они незадолго до этого Кубок Кубков выиграли и в Днепропетровск приехали, а мы в конце турнирной таблицы, каждое очко важно. Я играл на левом фланге полузащиты, а подо мной Лысенко. Ну, и Гуцаев на нашем фланге начал разрывать, поэтому мне больше пришлось на оборону играть. Так я на последней минуте голевую атаку начал: с левого фланга перевел на Надеина, тот на 40 метров сделал пас на Погорелова, который выиграл борьбу у защитника, пробросил себе мяч головой через него и с лету пробил в девятку: Габелия бросил вратарские перчатки и, не дождавшись финального свистка, отправился в раздевалку.

Армия

– Два года вы были основным игроком предчемпионского «Днепра», и тут пришлось переходить в киевский СКА...

– Когда я еще играл в Луганске, местный военком меня вызвал и говорит: «Давай, чтобы ты не парился, мы тебе сделаем «белый билет», и все». И у меня до сих пор два военных билета: по одному «годен», а по другому – нет (улыбается). Так вот в конце 1982 г. по окончании сезона мы командой полетели в Индонезию, а, как вернулись, Геннадий Жиздик мне говорит: «На тебя спецвызов из армии». Что мне делать? Нужно ехать в Киев. Приезжаем, а на вокзале меня Владимир Мунтян встречает, который тогда главным тренером киевского СКА был. И он меня повез в госпиталь, хотя я же ему говорю, что у меня «белый билет». Приехали, обследовали меня, и понятно, что я «годен». И что теперь делать? Отправили меня на «курс молодого бойца». Забросили в Гвардейское, и там еще до Нового года полтора месяца служил, присягу принимал. Там холодно, а я еще и по блатному приехал, с наушниками, да подожди, какие там наушники (улыбается). Все переживали, что меня заберут в ЦСКА. Там был турнир армейских команд, и меня не взяли, оставили. Ну, и оказался я в киевском СКА, который уже не Мунтян, а Виктор Фомин тренировал, у которого я еще в «Судостроителе» играл. Я приехал на знакомство с командой, и приходит генерал-лейтенант Фомин из Киевского военного округа с Воздухофлотского. Он смотрит на команду, спрашивает: «Кто такой Оленев?». «Я!» – говорю. «До меня дошли слухи, что вы не хотели служить в рядах Советской армии». «Никак нет, я очень хотел» (смеется). Хорошая команда была: Иван Яремчук, Слава Петренко, Евгений Драгунов, Сергей Золотницкий, Витя Радаев, Витя Насташевский, теперь известный тренер Александр Рябоконь. Многие тогда только начинали и не были знакомы широкой общественности. Я впоследствии, когда в «Днепр» вернулся, говорил: заберите Ваню Яремчука. Он в итоге буквально за год-два чемпионом стал и Кубок Кубков выиграл. Ваня действительно просто уникальный человек. О его приключениях можно отдельную книгу писать. Приехали мы с ребятами в Гидропарк. А Ваня не пил, не курил, поэтому с нами ему было не интересно, но он был «шпилевым» (улыбается). Ну, и нас человек шесть пошли покупаться, пивка попить, а Ваня себе пошел и вернулся где-то часа через два. Вернулся без цепочки на шее. Он рассказывает, что нашел бильярдную, начал с местными «шпилевыми» играть, так бросили монету, кто первый будет выполнять удар, и ему выпало бить вторым по очереди, так он ни разу не пробил: соперник в «американку» все шары загнал после разбивания. Какие-то деньги у него были, отдал, а в дальнейшем и золото заложил. Ну, а дальше он уже по казино пошел, они тогда в СССР только появляться начали.

Итак, по итогам сезона 1983 г. мы выиграли Вторую лигу без денег, хотя такое сложно представить. Насташевский тогда 43 гола за год забил. А конкуренты ведь были сильные, в каждой команде были известные мастера. В Виннице играли Вадим Тищенко и Иван Вишневский, и мы их обыгрывали. Тогда во Второй лиге ввели ограничения, что в составе должны сыграть два футболиста до 18 лет. И бывало, что фактически без двух игроков на поле выходишь (улыбается). Тяжеловато было.

– Армейская команда где игроков до 18 лет брала?

– В основном из школы «Динамо».

Вместо Кубка чемпионов – родной Николаев

– В конце года вы вернулись в «Днепр», который только что стал чемпионом.

– Да. У нас была во Второй лиге финальная пулька Киев – Омск – Липецк. Нам сказали, что не стоит выходить в Первую лигу (улыбается), потому что там – большие перелеты, и на это денег не было. Там тянули Омск, которому мы игру отдали, а вот Липецк дома 4:0 прибили. Я, Яремчук и Насташевский забили четыре гола, и потом благодаря этому в Первую лигу Омск пошел. Еще раз повторюсь, что очень сложная лига. Я там год провел в «Заре» и дальше еще полгода за Никополь поиграл. У меня потом жена родила, и я сказал, что лучше во Второй лиге в Павлограде буду играть и буду дома.

Так вот, после финальной пульки звоню Емцу. Он говорит: приезжай на базу. Я же был на чествовании команды, когда ее награждали золотыми медалями, и Емец тогда меня представил как новичка. Он мне сказал, что берем тебя под Кубок чемпионов – конечно, я только за. То, что там конкуренция, меня совершенно не пугало.

– Какая у вас позиция была в полузащите?

– Я играл и опорником, и под нападающими. Мог также слева сыграть. Всегда был диспетчером, все шло через меня. Хотя в Луганске я играл левого полузащитника. Сабо тогда меня вызвал, спрашивает: где ты играл в Николаеве? Говорю: опорного и под нападающим. Ну, ты понимаешь, здесь в центре Куксов и Семенов, так что играй на левом фланге. В «Днепре» же в опорной зоне играл тогда Андрей Дилай, но он был чистым разрушителем, а под нападающими Владимир Устимчик и Олег Серебрянский, а те – наоборот: играли на атаку. Я мог закрыть обе позиции. Я не говорю, что я там лучше их, но точно не хуже (улыбается), поэтому готов был конкурировать. И в центр поля особо никого не взяли. Кто тогда прибавился? Башкиров и Чередник на фланги, а Вишневский в центр обороны только во втором круге пришел. На других позициях играли все те, кто выиграл «золото». Тех, кто пришел в команду в 1981-м – Погорелова, Надеина, Шуршина – уже не было. Итак, полетел я в январе с «Днепром» на сборы в Сочи. А у меня дембель только в мае – еще полгода ждать. И именно в это время Евгений Кучеревский, очень любивший футболиста Анатолия Оленева (улыбается), а Евгений Мефодьевич меня действительно очень любил как игрока, покидает никопольский «Колос» и возглавляет мой родной «Судостроитель» в Николаеве. Убежден: если бы Кучеревский остался в Никополе, то я бы стопроцентно в 1984 г. играл бы за «Днепр». Конечно, его в Николаев берут, как говорится, под задание, а ему для этого нужны исполнители. И что делает Мефодьевич? Кто стал чемпионом во Второй лиге? СКА (Киев). Кто до мая военнообязанный? Пять игроков: Оленев, Петренко, Найденко, Кицаев… Кто-то там еще был… Поехал Кучеревский к Виктору Фомину, дали денег, и все. И смотрят: а где Оленев? А он уже в «Днепре». А что он там делает? Ему до мая служить. Я единственное, чего не понимаю, как Емец и Кучеревский между собой не договорились? После первого сбора вызывает меня Емец и говорит, что ему позвонил по телефону Фомин, и что там сейчас проверка кадров, и тебе нужно быть в Киеве. Приезжаю я в Киев, а мне Фомин говорит: «У тебя два пути. Не три, а всего два. Первый: ты подписываешься на прапорщика, мы даем тебе в Киеве 2-комнатную квартиру, а дальше – группа войск в Восточной Европе, там будешь играть в ГДР или Венгрии (следовательно, фактически с футболом – все). А другой путь – это Николаев. Твой родной город, и тебе там сделают все, что нужно. Никакого третьего варианта нет». Вот так я очутился в Николаеве. Там у нас была заруба с Винницей за 1-е место. Мы их совершенно чисто обыграли дома 1:0 – Боря Маринцов забил гол, и мы еще пенальти не забили. Однако после этого там был какой-то протест, какая-то неправильная замена, и эти 2 очка отдали Виннице. Был большой скандал. Ну, как так, чтобы Кучеревский сделал какую-то неправильную замену? В итоге мы должны были стать чемпионами, а стала Винница. Однако финальную пульку они после того не прошли.

На матче «Судостроитель» – «Нива» присутствовал Евгений Лемешко – мой первый профессиональный тренер в Николаеве. И после игры он сказал, что ждет на следующий сезон меня в «Металлисте». И так я провел 1985 г. за харьковчан, играл на «Метеоре» против «Днепра»

В общем, в том сезоне я больше лечился, чем играл. В «Металлисте» на тот момент помощником Лемешко работал Леонид Ткаченко, который только завершил игровую карьеру и начинал тренировать. На сборы в Сочи я приехал на третий день занятий, и сразу – на нагрузки. Там на гаревом поле поставили 8 мячей, рывок до середины поля, пробил, и так – 8 раз. Я рванул туда-сюда, пробил-пробил, и на 5-м мяче у меня вылетает пах. И пошло: два месяца лечил пах, дальше восстановился и дернул заднюю, потом потянул переднюю (смеется). Бывает, что человек вышел, пробил и сразу порвался – вот за это следует наказывать футболиста. Но когда подготовка продолжается неправильно, неправильные нагрузки на тренировках, это уже ошибки тренерского штаба, если у них ломаются игроки.

– Возвращаясь к «Днепру». В еврокубки команда могла выйти еще в 1982 г., но в полуфинале Кубка проиграли дома «Торпедо». Известно, что днепряне в 1970-х сдавали полуфиналы Кубка «Арарату», потому что Днепропетровск – закрытый город и здесь – не до еврокубков. Как с этим было в 1982 году?

– Мы стремились выйти в финал, слива точно не было. И, в принципе, неплохая возможность была. Дома принимали «Торпедо», с которым вообще хорошо играли в чемпионате. Однако здесь уступили. Я вышел на замену при счете 0:1, но там еще досадный автогол был, и мы проиграли. Тогда еще не было известно, что победитель матча точно получает путевку в Кубок Кубков, потому что другой полуфинал «Динамо» (Киев) – «Динамо» (Тбилиси) был намного позже, и еще не факт, что киевляне его выиграли бы. Однако Киев вышел в финал, а это означало, что другой финалист выходил в еврокубки. Так что действительно, в случае победы над «Торпедо» мы могли бы сыграть против «Баварии».

– Тогда за выход в полуфинал Кубка СССР полсостава «Днепра» получило звание мастеров спорта.

– У меня оно уже было, еще с «Зари». Там в течение двух лет подряд необходимо было отыграть надлежащее количество игр, и чтобы команда в десятку в Высшей лиге входила. За это и получил.

Дмитрий МОСКАЛЕНКО