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Италия
08 мая 2025, 13:34 | Обновлено 08 мая 2025, 13:50
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0

Индзаги близок к продлению контракта с миланским Интером

Стороны готовы сотрудничать до 2027 года

08 мая 2025, 13:34 | Обновлено 08 мая 2025, 13:50
75
0
Индзаги близок к продлению контракта с миланским Интером
Getty Images/Global Images Ukraine. Симоне Индзаги

Финал Лиги чемпионов этого года «Интер» планирует подписать новый контракт с главным тренером Симоне Индзаги. Действующий договор специалиста рассчитан на лето 2026 года.

По информации известного инсайдера Николо Скиры, специалист находится в шаге от продолжения сотрудничества еще на один год – до 2027 года.

Симоне находится в команде по сезону-2021/22. За этот период под руководством Индзаги «Интер» выиграл Серию А, дважды торжествовал в Кубке Италии, а также трижды поднимал над головой Суперкубок Италии.

Кроме того, Симоне дважды с миланским клубом выходил в финал Лиги чемпионов. В сезоне-2022/23 «Интер» проиграл «Манчестер Сити», в этом сезоне итальянский клуб сыграет против ПСЖ за трофей ЛЧ в Мюнхене.

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Интер Милан чемпионат Италии по футболу Серия A Симоне Индзаги продление контракта
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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