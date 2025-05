Индзаги близок к продлению контракта с миланским Интером

Финал Лиги чемпионов этого года «Интер» планирует подписать новый контракт с главным тренером Симоне Индзаги. Действующий договор специалиста рассчитан на лето 2026 года.

По информации известного инсайдера Николо Скиры, специалист находится в шаге от продолжения сотрудничества еще на один год – до 2027 года.

Симоне находится в команде по сезону-2021/22. За этот период под руководством Индзаги «Интер» выиграл Серию А, дважды торжествовал в Кубке Италии, а также трижды поднимал над головой Суперкубок Италии.

Кроме того, Симоне дважды с миланским клубом выходил в финал Лиги чемпионов. В сезоне-2022/23 «Интер» проиграл «Манчестер Сити», в этом сезоне итальянский клуб сыграет против ПСЖ за трофей ЛЧ в Мюнхене.

