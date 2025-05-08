Индзаги близок к продлению контракта с миланским Интером
Стороны готовы сотрудничать до 2027 года
Финал Лиги чемпионов этого года «Интер» планирует подписать новый контракт с главным тренером Симоне Индзаги. Действующий договор специалиста рассчитан на лето 2026 года.
По информации известного инсайдера Николо Скиры, специалист находится в шаге от продолжения сотрудничества еще на один год – до 2027 года.
Симоне находится в команде по сезону-2021/22. За этот период под руководством Индзаги «Интер» выиграл Серию А, дважды торжествовал в Кубке Италии, а также трижды поднимал над головой Суперкубок Италии.
Кроме того, Симоне дважды с миланским клубом выходил в финал Лиги чемпионов. В сезоне-2022/23 «Интер» проиграл «Манчестер Сити», в этом сезоне итальянский клуб сыграет против ПСЖ за трофей ЛЧ в Мюнхене.
Simone #Inzaghi is one step away to extend his contract with #Inter until 2027. Ready an increase in salary. #transfers https://t.co/Oe6oO5vFdm— Nicolò Schira (@NicoSchira) May 7, 2025
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