ОФИЦИАЛЬНО. В шаге от финала. Фиорентина продлила контракт с тренером

Участник Серии А, «Фиорентина», официально продолжила сотрудничество с главным тренером команды Раффаэле Палладино.

Пресс-служба клуба указала, что тренер подписал новое соглашение до 30 июня 2027 года. Остальные детали соглашения стороны не разглашают.

Возглавил Палладино «фиалок» в начале текущего сезона, после того, как два года тренировал «Монцу». Во главе «Фиорентины» Раффаэле провел 49 матчей. На его счету, как тренера, 24 победы, 11 ничьих и 24 поражения.

К тому же, Рафаэле вместе «Фиорентиной» находится в шаге от финала Лиги конференций. Для того чтобы побороться за трофей еврокубка, «фиалкам» необходимо разобраться дома с «Бетисом» (первый матч 1:2 в пользу испанцев). Ответный матч состоится 8 мая в 22:00.