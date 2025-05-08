ОФИЦИАЛЬНО. В шаге от финала. Фиорентина продлила контракт с тренером
Раффаэле Палладино заключил соглашение с клубом до 2027 года
Участник Серии А, «Фиорентина», официально продолжила сотрудничество с главным тренером команды Раффаэле Палладино.
Пресс-служба клуба указала, что тренер подписал новое соглашение до 30 июня 2027 года. Остальные детали соглашения стороны не разглашают.
Возглавил Палладино «фиалок» в начале текущего сезона, после того, как два года тренировал «Монцу». Во главе «Фиорентины» Раффаэле провел 49 матчей. На его счету, как тренера, 24 победы, 11 ничьих и 24 поражения.
К тому же, Рафаэле вместе «Фиорентиной» находится в шаге от финала Лиги конференций. Для того чтобы побороться за трофей еврокубка, «фиалкам» необходимо разобраться дома с «Бетисом» (первый матч 1:2 в пользу испанцев). Ответный матч состоится 8 мая в 22:00.
🤝🏻 Mister Palladino fino al 2027 💜⚜️— ACF Fiorentina (@acffiorentina) May 7, 2025
ACF Fiorentina comunica di aver esercitato l’operazione, a favore del Club, per l’estensione del contratto di Mister Palladino fino al 30 giugno 2027.#forzaviola #fiorentina pic.twitter.com/xiacKbfy7I
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