Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. В шаге от финала. Фиорентина продлила контракт с тренером
Италия
08 мая 2025, 12:44 | Обновлено 08 мая 2025, 12:46
199
0

ОФИЦИАЛЬНО. В шаге от финала. Фиорентина продлила контракт с тренером

Раффаэле Палладино заключил соглашение с клубом до 2027 года

08 мая 2025, 12:44 | Обновлено 08 мая 2025, 12:46
199
0
ОФИЦИАЛЬНО. В шаге от финала. Фиорентина продлила контракт с тренером
Getty Images/Global Images Ukraine. Раффаэле Палладино

Участник Серии А, «Фиорентина», официально продолжила сотрудничество с главным тренером команды Раффаэле Палладино.

Пресс-служба клуба указала, что тренер подписал новое соглашение до 30 июня 2027 года. Остальные детали соглашения стороны не разглашают.

Возглавил Палладино «фиалок» в начале текущего сезона, после того, как два года тренировал «Монцу». Во главе «Фиорентины» Раффаэле провел 49 матчей. На его счету, как тренера, 24 победы, 11 ничьих и 24 поражения.

К тому же, Рафаэле вместе «Фиорентиной» находится в шаге от финала Лиги конференций. Для того чтобы побороться за трофей еврокубка, «фиалкам» необходимо разобраться дома с «Бетисом» (первый матч 1:2 в пользу испанцев). Ответный матч состоится 8 мая в 22:00.

По теме:
Индзаги близок к продлению контракта с миланским Интером
Фиорентина – Бетис. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Лиги конференций
Раффаэле ПАЛЛАДИНО: «Мы отдадим все»
Фиорентина Раффаэле Палладино чемпионат Италии по футболу Серия A
Андрей Витренко Источник: ФК Фиорентина
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лучший вратарь мира сменит клуб. На его место придет Лунин
Футбол | 07 мая 2025, 21:41 6
Лучший вратарь мира сменит клуб. На его место придет Лунин
Лучший вратарь мира сменит клуб. На его место придет Лунин

Эмилиано Мартинес может перейти в «Фенербахче»

Даяна Ястремская – Анастасия Потапова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Теннис | 07 мая 2025, 22:20 50
Даяна Ястремская – Анастасия Потапова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Даяна Ястремская – Анастасия Потапова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/64 финала турнира WTA 1000 в Риме

Левандовски предлагают оклад в 40 млн евро. Готова ли Барселона его продать
Футбол | 08.05.2025, 14:07
Левандовски предлагают оклад в 40 млн евро. Готова ли Барселона его продать
Левандовски предлагают оклад в 40 млн евро. Готова ли Барселона его продать
Борнмуту готовят предложение по Забарному. Известно, кто нацелился на Илью
Футбол | 08.05.2025, 12:19
Борнмуту готовят предложение по Забарному. Известно, кто нацелился на Илью
Борнмуту готовят предложение по Забарному. Известно, кто нацелился на Илью
Определен главный фаворит Золотого мяча после поражения Барсы от Интера
Футбол | 07.05.2025, 22:01
Определен главный фаворит Золотого мяча после поражения Барсы от Интера
Определен главный фаворит Золотого мяча после поражения Барсы от Интера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Алекс ФЕРГЮСОН: «Это лучший футболист за всю историю»
Алекс ФЕРГЮСОН: «Это лучший футболист за всю историю»
06.05.2025, 08:49 5
Футбол
Лунин получил топовый вариант продолжения карьеры. Заменит чемпиона мира
Лунин получил топовый вариант продолжения карьеры. Заменит чемпиона мира
06.05.2025, 10:53 2
Футбол
Ламин ЯМАЛЬ: «Я в восторге. Это лучший игрок в истории футбола»
Ламин ЯМАЛЬ: «Я в восторге. Это лучший игрок в истории футбола»
07.05.2025, 08:29 8
Футбол
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал претензии Барселоны к судье полуфинала ЛЧ
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал претензии Барселоны к судье полуфинала ЛЧ
07.05.2025, 14:04 3
Футбол
Сауль АЛЬВАРЕС: «Я ненавижу таких боксеров как он»
Сауль АЛЬВАРЕС: «Я ненавижу таких боксеров как он»
07.05.2025, 04:25 2
Бокс
Интер – Барселона – 4:3 (д.в.) Безумие в полуфинале ЛЧ. Видео голов, обзор
Интер – Барселона – 4:3 (д.в.) Безумие в полуфинале ЛЧ. Видео голов, обзор
07.05.2025, 01:20
Футбол
«Планировал ехать в Украину». Джошуа рассказал о своих отношениях с Усиком
«Планировал ехать в Украину». Джошуа рассказал о своих отношениях с Усиком
06.05.2025, 11:45
Бокс
Тренер Дюбуа объяснил, почему Усик решил «разобраться на улице»
Тренер Дюбуа объяснил, почему Усик решил «разобраться на улице»
07.05.2025, 04:48 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем