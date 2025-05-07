Украинский легионер заинтересовал клуб Серии А. Он уже выступает в Европе
15-летний Михаил Абрамович заинтересовал скаутов итальянского «Торино»
15-летний украинский защитник Михаил Абрамович, ныне выступающий в чемпионате Чехии за ФК Горица, может перебраться в более сильный чемпионат.
По информации источника, итальянский Торино проявляет интерес к украинскому защитнику. Скауты итальянского клуба внимательно следили за выступлениями Михаила и есть большая вероятность, что уже в новом сезоне он отправится на просмотр в Италию.
Сообщается, что Абрамович поразил экспертов своим видением игры и умением одинаково уверенно играть как левой, так и правой ногой.
Ранее сообщалось, что защитник сборной Украины подписал контракт с немецким Вердером.
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