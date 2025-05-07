Украинский легионер заинтересовал клуб Серии А. Он уже выступает в Европе

15-летний украинский защитник Михаил Абрамович, ныне выступающий в чемпионате Чехии за ФК Горица, может перебраться в более сильный чемпионат.

По информации источника, итальянский Торино проявляет интерес к украинскому защитнику. Скауты итальянского клуба внимательно следили за выступлениями Михаила и есть большая вероятность, что уже в новом сезоне он отправится на просмотр в Италию.

Сообщается, что Абрамович поразил экспертов своим видением игры и умением одинаково уверенно играть как левой, так и правой ногой.

Ранее сообщалось, что защитник сборной Украины подписал контракт с немецким Вердером.