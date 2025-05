ВИДЕО. Доннарумма после матча с Арсеналом подарил фанатам перчатки

7 мая на арене «Парк де Пранс» состоялся второй поединок между клубами ПСЖ и «Арсенал» в полуфинале Лиги чемпионов (первая встреча завершилась победой парижан – 1:0).

Матч в столице Франции подарил ПСЖ путевку в финал, поскольку «красно-синие» снова разобрались «Арсенал» – 2:1.

После финального свистка один из героев поединка Джанлуиджи Доннарумма подошел к болельщикам клуба, чтобы поблагодарить за теплую поддержку в матче. Голкипер настолько был счастлив, что даже подарил фанатам свои вратарские перчатки.

🇮🇹✨ This is class from Gigi Donnarumma, he just gifted his goalkeeper gloves to a PSG fan after that big performance. ❤️🧤 pic.twitter.com/F11ik4qIG5