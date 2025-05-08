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Лига чемпионов
08 мая 2025, 14:46 | Обновлено 08 мая 2025, 14:48
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0

ВИДЕО. Доннарумма после матча с Арсеналом подарил фанатам перчатки

Классный поступок от итальянского вратаря

08 мая 2025, 14:46 | Обновлено 08 мая 2025, 14:48
160
0
ВИДЕО. Доннарумма после матча с Арсеналом подарил фанатам перчатки
Getty Images/Global Images Ukraine. Джанлуиджи Доннарумма

7 мая на арене «Парк де Пранс» состоялся второй поединок между клубами ПСЖ и «Арсенал» в полуфинале Лиги чемпионов (первая встреча завершилась победой парижан – 1:0).

Матч в столице Франции подарил ПСЖ путевку в финал, поскольку «красно-синие» снова разобрались «Арсенал» – 2:1.

После финального свистка один из героев поединка Джанлуиджи Доннарумма подошел к болельщикам клуба, чтобы поблагодарить за теплую поддержку в матче. Голкипер настолько был счастлив, что даже подарил фанатам свои вратарские перчатки.

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Арсенал Лондон ПСЖ Лига чемпионов ПСЖ - Арсенал Джанлуиджи Доннарумма
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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