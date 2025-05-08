ВИДЕО. Доннарумма после матча с Арсеналом подарил фанатам перчатки
Классный поступок от итальянского вратаря
7 мая на арене «Парк де Пранс» состоялся второй поединок между клубами ПСЖ и «Арсенал» в полуфинале Лиги чемпионов (первая встреча завершилась победой парижан – 1:0).
Матч в столице Франции подарил ПСЖ путевку в финал, поскольку «красно-синие» снова разобрались «Арсенал» – 2:1.
После финального свистка один из героев поединка Джанлуиджи Доннарумма подошел к болельщикам клуба, чтобы поблагодарить за теплую поддержку в матче. Голкипер настолько был счастлив, что даже подарил фанатам свои вратарские перчатки.
🇮🇹✨ This is class from Gigi Donnarumma, he just gifted his goalkeeper gloves to a PSG fan after that big performance. ❤️🧤 pic.twitter.com/F11ik4qIG5— EuroFoot (@eurofootcom) May 7, 2025
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