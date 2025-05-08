«Золотой мяч достанется Дембеле». Фанаты ПСЖ – о выходе в финал ЛЧ

В среду, 7 мая, в Париже состоялся ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Арсенал». Хозяева одержали победу со счетом 2:1.

«ПСЖ» выиграл матч в Лондоне и имел преимущество в один мяч. «Арсенал» активно провел первые минуты, но затем потерял инициативу и пропустил. Автором гола стал Фабиан Руис.

Во втором тайме Витинья не реализовал пенальти, но вскоре Ашраф Хакими все же сделал счет 2:0. На 76-й минуте Букайо Сака отыграл один мяч. Однако это все, что смог сделать «Арсенал».

Болельщики «ПСЖ» довольны выходом команды в финал. Также их радует, что на своем пути «ПСЖ» выбил три английских клуба.

Stefan Lazarevic: ПСЖ выбил из игры половину Англии.

TheGreatEscanor: Сейчас начинается самое сложное, но, черт возьми, мы в финале. Я люблю этот клуб.

sanifal: Молодцы, ПСЖ, но будьте осторожны с Интером, не стоит их недооценивать. Заткните рты игрокам, которые предают свои клубы, чтобы якобы перейти в лучшую команду.

Phil tout court: Наконец-то катарцы поняли, что футбол – это не просто подбирать звезд для продажи футболок! Футбол – это не просто финансовый план, это и спорт. Я никогда не был болельщиком ПСЖ, но у нас здесь настоящая команда. Желаю им всего лучшего.

Oliveira Sebastião: Это больше не ПСЖ звезд и эго. У ПСЖ теперь настоящая команда с компактной обороной, полузащитниками, которые много работают и в то же время обладают классом, и 3 стрелами впереди. И самое главное, у них есть настоящий тренер. Теперь они завершены. Лига чемпионов будет за ПСЖ, а Золотой мяч достанется Дембеле.

Islington_er: Мбаппе буквально сдерживал эту команду и клуб, это настоящее безумие.

THIAGO ASSUNÇÃO: И еще одна замечательная игра Доннаруммы не может остаться незамеченной. Крайне важно иметь такую ​​опору в оборонные.

SDF Fan du PSG: Молодцы, ребята, молодцы эта очаровательная команда, мы ее так любим, черт, я в слезах.

Willprince: Уничтожение чемпионата Англии, какое удовольствие, какой взрыв!! Спасибо, Париж.

Max: Благодарим всю команду, персонал и болельщиков за то, что помогли нам пережить это, Париж очаровательный: через 2 часа после свистка мы все еще слышим петарды вдали, это праздник ПСЖ и французского футбола. И подумать только, что некоторые журналисты прятали тебя в начале сезона.