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  4. Пекарня Марты. Костюк в первом раунде Рима вынесла звездочку из Филиппин
WTA
07 мая 2025, 23:50 | Обновлено 08 мая 2025, 00:16
1595
11

Пекарня Марты. Костюк в первом раунде Рима вынесла звездочку из Филиппин

Украинка разгромила Александру Эалу в 1/64 финала престижного турнира в столице Италии

07 мая 2025, 23:50 | Обновлено 08 мая 2025, 00:16
1595
11
Пекарня Марты. Костюк в первом раунде Рима вынесла звездочку из Филиппин
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Вторая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 27) успешно стартовала на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме, столице Италии.

В первом раунде украинка в двух сетах разгромила 19-летнюю Александру Эалу (Филиппины, WTA 70) за 1 час и 5 минут.

WTA 1000 Рим. Грунт. 1/64 финала

Александра Эала (Филиппины) – Марта Костюк (Украина) – 0:6, 1:6

Костюк впервые провела очное противостояние против Эалы.

Бублик в первом сете стал для Костюк 11-м в карьере и третьим в 2025 году. Во всех поединках, в которых Марте удавалось взять партию со счетом 6:0, она одерживала победу.

Следующей соперницей Костюк будет 14-я сеяная Дарья Касаткина, которая сейчас представляет Австралию. Ранее Марта шесть раз играла против Дарьи, на счету украинки две победы.

Костюк в пятый раз выступает на кортах Рима. Ее лучшим результатом является третий раунд в 2023 году.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 11
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Микола Захарченко
Марта вразила своєю грою з бульбозавром . Або це поодинокі випадки або дійсно розкриває свій потенціал . Побачимо , як складеться шлях у Римі і чи здатна вона на великі перемоги . Удачі в наступних матчах ✌️👍🇺🇦
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+3
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kollekciy
Марту з перемогою. Марта в слід за подругою Євою Лис, поставила на місце ще одну епізодичну вискочку. А далі, як на мою думку, на 2 круги у Марти хороша сітка. І не треба лякати нас Касаткіною. Марта з нею грала найбільше разів, не раз вигравала, а там де програла, то майже у всіх тих іграх мала хороші шанси перемогти. А, зараз у Марти, ще й гра ніби знову пробилася, а Касаткіна навпаки, як стала австралійкою, багато програє поки що. В Мартиній сітці, тільки ще більш рання Соболенко не радує, хіба що тільки можна буде підловити ту на економії сил. 
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+3
introvert
Хороший спаринг. Лише одна претензія до Марти за підсумками матчу - погана реалізація брейк-пойнтів. Чомусь саме на них концентрація уваги в Марти різко просідає, з`являється багато невимушених та дивних рішень. Власне, саме це не дозволило їй розправитися з сабаленком в Мадриді, бо в решті ігрових компонентів Марта бульбу повністю перегравала.
Не особливо слідкував за філіппінкою раніше. Здивований, як з такою подачею вона спромоглася на кілька гучних сенсацій в турі.
З наступною суперницею буде складніше.
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+2
C.Пеклов
Молодець,спокійно ,як на тренуванні.
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+1
Андрій Заліщук
Аж не віриться, що ця філіпінка недавно Ігу виносила, ось вона сила жіночого тенісу, Мартуся молодець, гарний спаринг перед серйозним суперником з...Слава Богу уже Австралії, а не кацапорейху!
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+1
SosokDayany
Ай да Марта , ай молодчинка !
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0
Стюард #11
Пекарня, ггг))
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-1
Показать Скрыть 1 ответ
Serhii P.
важко буде з Касаткіною, але можна перемагати
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-3
apepa
Ничего себя. Это та Эала которая на равных с Пегулой боролась в финале в Майами?? Костюк ты молодец! Целую в засос тебя моя девочка. Твоя победа дорогого стоит!
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-4
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