Пекарня Марты. Костюк в первом раунде Рима вынесла звездочку из Филиппин

Вторая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 27) успешно стартовала на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме, столице Италии.

В первом раунде украинка в двух сетах разгромила 19-летнюю Александру Эалу (Филиппины, WTA 70) за 1 час и 5 минут.

WTA 1000 Рим. Грунт. 1/64 финала

Александра Эала (Филиппины) – Марта Костюк (Украина) – 0:6, 1:6

Костюк впервые провела очное противостояние против Эалы.

Бублик в первом сете стал для Костюк 11-м в карьере и третьим в 2025 году. Во всех поединках, в которых Марте удавалось взять партию со счетом 6:0, она одерживала победу.

Следующей соперницей Костюк будет 14-я сеяная Дарья Касаткина, которая сейчас представляет Австралию. Ранее Марта шесть раз играла против Дарьи, на счету украинки две победы.

Костюк в пятый раз выступает на кортах Рима. Ее лучшим результатом является третий раунд в 2023 году.

On another level 📈@marta_kostyuk puts on a dominate showing to knock out Eala 6-0, 6-1.#IBI25 pic.twitter.com/pAVWoX4NtC