Есть ли Ярмолюк? Известны стартовые составы на матч Брентфорд – Ман Юнайтед
Матч 35-го тура Английской Премьер-лиги начнется в 16:00 по Киеву
В воскресенье, 4 мая, состоится матч 35-го тура Английской премьер-лиги между «Брентфордом» и «Манчестер Юнайтед».
Встречу примет Брентфорд Комьюнити в Брентфорде. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени.
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Главные тренеры команды определились со стартовыми составами. Украинский полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк выйдет в стартовом составе.
Стартовые составы на матч «Брентфорд» – «Манчестер Юнайтед»:
Your Bees to take on Manchester United 🐝 pic.twitter.com/xeQNYRbtyu— Brentford FC (@BrentfordFC) May 4, 2025
🔀 Ruben rings the changes 👇#MUFC || #BREMUN— Manchester United (@ManUtd) May 4, 2025
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