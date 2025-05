Есть ли Ярмолюк? Известны стартовые составы на матч Брентфорд – Ман Юнайтед

В воскресенье, 4 мая, состоится матч 35-го тура Английской премьер-лиги между «Брентфордом» и «Манчестер Юнайтед».

Встречу примет Брентфорд Комьюнити в Брентфорде. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени.

Главные тренеры команды определились со стартовыми составами. Украинский полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк выйдет в стартовом составе.

Стартовые составы на матч «Брентфорд» – «Манчестер Юнайтед»:

Your Bees to take on Manchester United 🐝 pic.twitter.com/xeQNYRbtyu