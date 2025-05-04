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  4. Есть ли Ярмолюк? Известны стартовые составы на матч Брентфорд – Ман Юнайтед
Англия
04 мая 2025, 14:47 |
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Есть ли Ярмолюк? Известны стартовые составы на матч Брентфорд – Ман Юнайтед

Матч 35-го тура Английской Премьер-лиги начнется в 16:00 по Киеву

04 мая 2025, 14:47 |
251
0
Есть ли Ярмолюк? Известны стартовые составы на матч Брентфорд – Ман Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк

В воскресенье, 4 мая, состоится матч 35-го тура Английской премьер-лиги между «Брентфордом» и «Манчестер Юнайтед».

Встречу примет Брентфорд Комьюнити в Брентфорде. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени.

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Главные тренеры команды определились со стартовыми составами. Украинский полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк выйдет в стартовом составе.

Стартовые составы на матч «Брентфорд» – «Манчестер Юнайтед»:

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Егор Ярмолюк Манчестер Юнайтед Брентфорд Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Брентфорд - Манчестер Юнайтед стартовые составы
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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