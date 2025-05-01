Барселона и Интер присоединились к компании киевского Динамо
Команды из Испании и Италии сыграли результативный первый полуфинал
30 апреля был проведен матч «Барселона» – «Интер» в полуфинале Лиги чемпионов-2024/25.
Болельщики на «Эстадио Олимпико» увидели огненное противостояние, которое закончилось вничью – 3:3.
В третий раз в истории полуфиналов Лиги чемпионов обе команды в матче забили 3+ гола.
Первым подобным случаем был матч полуфинала Лиги чемпионов сезона 1998/99, когда в Киеве «Динамо» сыграло вничью с «Баварией» со счетом 3:3.
Следующим был матч в сезоне 2021/22, в котором «Манчестер Сити» дома переиграл «Реал» со счетом 4:3.
Матчи Лиги чемпионов, в которых обе команды забили 3+ гола:
1999: «Динамо» – «Бавария» – 3:3
2022: «Манчестер Сити» – «Реал» – 4:3
2025: «Барселона» – «Интер» – 3:3
3 - Both teams with 3+ goals scored in a UCL semi-final game:— OptaJean (@OptaJean) April 30, 2025
Dynamo Kyiv-Bayern in 1999 (3-3)
Manchester City-Real Madrid in 2022 (4-3)
Barcelona-Inter (3-3) tonight 🆕
Show. #FCBINT pic.twitter.com/dPCmoFACXa
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