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Лига чемпионов
01 мая 2025, 12:59 | Обновлено 01 мая 2025, 13:02
980
2

Барселона и Интер присоединились к компании киевского Динамо

Команды из Испании и Италии сыграли результативный первый полуфинал

01 мая 2025, 12:59 | Обновлено 01 мая 2025, 13:02
980
2
Барселона и Интер присоединились к компании киевского Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine

30 апреля был проведен матч «Барселона» – «Интер» в полуфинале Лиги чемпионов-2024/25.

Болельщики на «Эстадио Олимпико» увидели огненное противостояние, которое закончилось вничью – 3:3.

В третий раз в истории полуфиналов Лиги чемпионов обе команды в матче забили 3+ гола.

Первым подобным случаем был матч полуфинала Лиги чемпионов сезона 1998/99, когда в Киеве «Динамо» сыграло вничью с «Баварией» со счетом 3:3.

Следующим был матч в сезоне 2021/22, в котором «Манчестер Сити» дома переиграл «Реал» со счетом 4:3.

Матчи Лиги чемпионов, в которых обе команды забили 3+ гола:

1999: «Динамо» – «Бавария» – 3:3
2022: «Манчестер Сити» – «Реал» – 4:3
2025: «Барселона» – «Интер» – 3:3

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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Oleksandr
Також арбітру матча шубу дали? чи може отримали дискваліфікацію у Єврокубках?
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