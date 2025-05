Барселона и Интер присоединились к компании киевского Динамо

30 апреля был проведен матч «Барселона» – «Интер» в полуфинале Лиги чемпионов-2024/25.

Болельщики на «Эстадио Олимпико» увидели огненное противостояние, которое закончилось вничью – 3:3.

В третий раз в истории полуфиналов Лиги чемпионов обе команды в матче забили 3+ гола.

Первым подобным случаем был матч полуфинала Лиги чемпионов сезона 1998/99, когда в Киеве «Динамо» сыграло вничью с «Баварией» со счетом 3:3.

Следующим был матч в сезоне 2021/22, в котором «Манчестер Сити» дома переиграл «Реал» со счетом 4:3.

Матчи Лиги чемпионов, в которых обе команды забили 3+ гола:

1999: «Динамо» – «Бавария» – 3:3

2022: «Манчестер Сити» – «Реал» – 4:3

2025: «Барселона» – «Интер» – 3:3

