Экс-лидер мирового рейтинга объявил, что снимается с Мастерса в Риме
Новак Джокович пропустит турнир ATP 1000 в Риме
Экс-лидер мирового рейтинга Новак Джокович объявил, что снимается с грунтового Мастерса в Риме.
Серб пропустит турнир, который является для него особенным, и где, по его словам, он всегда чувствует себя как дома, сообщила пресс-служба Internazionali BNL d'Italia.
На этом турнире он выиграл шесть трофеев, что делает его вторым самым титулованным чемпионом в Риме после Рафы Надаля. Здесь Джокович выиграл в общей сложности 68 из 80 сыгранных матчей.
В этом году он дошел до финала в Майами, где был близок к 100-му титулу в своей карьере, но проиграл в финале Якубу Меншику. Затем в дебютном матче в Монте-Карло его обыграл чилиец Алехандро Табило, а в Мадриде – Маттео Арнальди. Ноле второй раз в этом году потерпел три поражения подряд.
BREAKING:— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) April 29, 2025
Novak Djokovic has withdrawn from Rome.
This will be his first time not playing this event since his first appearance in 2007.
Hopefully he’s ready for Roland Garros. pic.twitter.com/9OAGYXGCRO
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