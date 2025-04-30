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ATP
30 апреля 2025, 15:32 | Обновлено 30 апреля 2025, 16:19
338
0

Экс-лидер мирового рейтинга объявил, что снимается с Мастерса в Риме

Новак Джокович пропустит турнир ATP 1000 в Риме

30 апреля 2025, 15:32 | Обновлено 30 апреля 2025, 16:19
338
0
Экс-лидер мирового рейтинга объявил, что снимается с Мастерса в Риме
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Экс-лидер мирового рейтинга Новак Джокович объявил, что снимается с грунтового Мастерса в Риме.

Серб пропустит турнир, который является для него особенным, и где, по его словам, он всегда чувствует себя как дома, сообщила пресс-служба Internazionali BNL d'Italia.

На этом турнире он выиграл шесть трофеев, что делает его вторым самым титулованным чемпионом в Риме после Рафы Надаля. Здесь Джокович выиграл в общей сложности 68 из 80 сыгранных матчей.

В этом году он дошел до финала в Майами, где был близок к 100-му титулу в своей карьере, но проиграл в финале Якубу Меншику. Затем в дебютном матче в Монте-Карло его обыграл чилиец Алехандро Табило, а в Мадриде – Маттео Арнальди. Ноле второй раз в этом году потерпел три поражения подряд.

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Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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