Экс-лидер мирового рейтинга объявил, что снимается с Мастерса в Риме

Экс-лидер мирового рейтинга Новак Джокович объявил, что снимается с грунтового Мастерса в Риме.

Серб пропустит турнир, который является для него особенным, и где, по его словам, он всегда чувствует себя как дома, сообщила пресс-служба Internazionali BNL d'Italia.

На этом турнире он выиграл шесть трофеев, что делает его вторым самым титулованным чемпионом в Риме после Рафы Надаля. Здесь Джокович выиграл в общей сложности 68 из 80 сыгранных матчей.

В этом году он дошел до финала в Майами, где был близок к 100-му титулу в своей карьере, но проиграл в финале Якубу Меншику. Затем в дебютном матче в Монте-Карло его обыграл чилиец Алехандро Табило, а в Мадриде – Маттео Арнальди. Ноле второй раз в этом году потерпел три поражения подряд.

