ЭДЕГОР: «Мы приедем в Париж и выложимся на полную»

Капитан и лидер лондонского «Арсенала» Мартин Эдегор прокомментировал результат первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором «канониры» на своем поле уступили ПСЖ – 0:1.

«Все немного разочарованы результатом. Мы хотели победить здесь сегодня и хотели добиться большего в определенных областях, но это всего лишь перерыв, у нас есть еще одна игра, и нам нужно проанализировать сегодняшний матч, извлечь уроки и убедиться, что мы выложимся на полную в ответной игре и что мы можем переломить ход событий. Это наша цель сейчас.

У них есть несколько великолепных игроков, и они играют в действительно хороший футбол, но, как я уже сказал, мы должны полностью убедиться в ответной игре.

Мы должны оглянуться на сегодняшнюю игру, проанализировать ее и убедиться, что мы извлекли урок. Это еще одна игра, которую нужно сыграть, и мы будем готовы.

Очевидно, что ранний гол изменил ход игры, но мы приедем туда и выложимся на полную, и мы полностью верим, что можем переломить ход событий. У нас потрясающее качество, у нас есть лучшие игроки», – сказал Эдегор.

🗣️ "We wanted to win here today... We're going to go there, we're going to go full gas and we have to fully believe that we can turn it around."



Martin Ødegaard reflects on the Gunners' 1-0 first leg defeat.



🎙️ @CarrieBrownTV #beINUCL #ARSPSG #UCL pic.twitter.com/ov9ivPF0YN