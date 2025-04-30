ЭДЕГОР: «Мы приедем в Париж и выложимся на полную»
Капитан «Арсенала» верит в камбэк «канониров» против ПСЖ
Капитан и лидер лондонского «Арсенала» Мартин Эдегор прокомментировал результат первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором «канониры» на своем поле уступили ПСЖ – 0:1.
«Все немного разочарованы результатом. Мы хотели победить здесь сегодня и хотели добиться большего в определенных областях, но это всего лишь перерыв, у нас есть еще одна игра, и нам нужно проанализировать сегодняшний матч, извлечь уроки и убедиться, что мы выложимся на полную в ответной игре и что мы можем переломить ход событий. Это наша цель сейчас.
У них есть несколько великолепных игроков, и они играют в действительно хороший футбол, но, как я уже сказал, мы должны полностью убедиться в ответной игре.
Мы должны оглянуться на сегодняшнюю игру, проанализировать ее и убедиться, что мы извлекли урок. Это еще одна игра, которую нужно сыграть, и мы будем готовы.
Очевидно, что ранний гол изменил ход игры, но мы приедем туда и выложимся на полную, и мы полностью верим, что можем переломить ход событий. У нас потрясающее качество, у нас есть лучшие игроки», – сказал Эдегор.
🗣️ "We wanted to win here today... We're going to go there, we're going to go full gas and we have to fully believe that we can turn it around."— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) April 29, 2025
Martin Ødegaard reflects on the Gunners' 1-0 first leg defeat.
🎙️ @CarrieBrownTV #beINUCL #ARSPSG #UCL pic.twitter.com/ov9ivPF0YN
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