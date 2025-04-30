ЭДЕГОР: «Мы приедем в Париж и выложимся на полную»

Капитан и лидер лондонского «Арсенала» Мартин Эдегор прокомментировал результат первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором «канониры» на своем поле уступили ПСЖ – 0:1.

«Все немного разочарованы результатом. Мы хотели победить здесь сегодня и хотели добиться большего в определенных областях, но это всего лишь перерыв, у нас есть еще одна игра, и нам нужно проанализировать сегодняшний матч, извлечь уроки и убедиться, что мы выложимся на полную в ответной игре и что мы можем переломить ход событий. Это наша цель сейчас.

У них есть несколько великолепных игроков, и они играют в действительно хороший футбол, но, как я уже сказал, мы должны полностью убедиться в ответной игре.

Мы должны оглянуться на сегодняшнюю игру, проанализировать ее и убедиться, что мы извлекли урок. Это еще одна игра, которую нужно сыграть, и мы будем готовы.

Очевидно, что ранний гол изменил ход игры, но мы приедем туда и выложимся на полную, и мы полностью верим, что можем переломить ход событий. У нас потрясающее качество, у нас есть лучшие игроки», – сказал Эдегор.