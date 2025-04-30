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Лига чемпионов
30 апреля 2025, 13:51 | Обновлено 30 апреля 2025, 13:54
605
0

САЛИБА – о матче с ПСЖ: «Они нас съели»

«Арсенал» в первом полуфинале ЛЧ уступил оппоненту – 0:1

30 апреля 2025, 13:51 | Обновлено 30 апреля 2025, 13:54
605
0
САЛИБА – о матче с ПСЖ: «Они нас съели»
Getty Images/Global Images Ukraine. Вильям Салиба

Центральный защитник «Арсенала» Вильям Салиба подвел итоги первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов. На собственном стадионе «канониры» минимально уступили ПСЖ – 0:1.

«В первые 20 минут нам было очень тяжело. Они нас немного съели. Мы много бегали и гонялись за мячом, но в конце первого тайма было уже лучше.

Все еще впереди. Мы надеемся победить в Париже. Надо брать позитив, нельзя сдаваться. Это Лига чемпионов - здесь может произойти что угодно. Надо будет продемонстрировать наш характер», – прокомментировал Салиба.

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Арсенал Лондон статистика ПСЖ Лига чемпионов Арсенал - ПСЖ Вильям Салиба
Андрей Витренко Источник: Get French Football News
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