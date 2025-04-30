САЛИБА – о матче с ПСЖ: «Они нас съели»

Центральный защитник «Арсенала» Вильям Салиба подвел итоги первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов. На собственном стадионе «канониры» минимально уступили ПСЖ – 0:1.

«В первые 20 минут нам было очень тяжело. Они нас немного съели. Мы много бегали и гонялись за мячом, но в конце первого тайма было уже лучше.

Все еще впереди. Мы надеемся победить в Париже. Надо брать позитив, нельзя сдаваться. Это Лига чемпионов - здесь может произойти что угодно. Надо будет продемонстрировать наш характер», – прокомментировал Салиба.