Лига чемпионов30 апреля 2025, 13:51 | Обновлено 30 апреля 2025, 13:54
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САЛИБА – о матче с ПСЖ: «Они нас съели»
«Арсенал» в первом полуфинале ЛЧ уступил оппоненту – 0:1
30 апреля 2025, 13:51 | Обновлено 30 апреля 2025, 13:54
605
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Центральный защитник «Арсенала» Вильям Салиба подвел итоги первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов. На собственном стадионе «канониры» минимально уступили ПСЖ – 0:1.
«В первые 20 минут нам было очень тяжело. Они нас немного съели. Мы много бегали и гонялись за мячом, но в конце первого тайма было уже лучше.
Все еще впереди. Мы надеемся победить в Париже. Надо брать позитив, нельзя сдаваться. Это Лига чемпионов - здесь может произойти что угодно. Надо будет продемонстрировать наш характер», – прокомментировал Салиба.
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