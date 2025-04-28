Бомбардир и тренер Галатасарая отметились интересными достижениями
Очередной матч Галатасарая в чемпионате Турции отметился несколькими статистическими фактами
В матче 33-го тура турецкой Суперлиги Галатасарай на выезде уверенно победил Эюпспор со счетом 5:1.
Один из голов в матче на счету нигерийского форварда Галатасарая Виктора Осимхена.
Нападающий уже имеет 31 забитый мяч за клуб в сезоне во всех турнирах. Это повторение его личного собственного рекорда.
- 31 – Наполи, 2022/23
- 31 - Галатасарай, 25.02.2024
Для главного тренера Галатасарая Окана Бурука этот матч стал 300-м в чемпионате.
Турецкий тренер победил в 160 матчах Суперлиги, что является третьим показателем в истории лиги после проведенных 300 матчей.
- 180 - Фатих Терим
- 175 - Мустафа Денизли
- 160 - Окан Бурук
Victor Osimhen nets his 31st GOAL of the season — matching his best ever tally in a single season 🎯— Soar Super Eagles (@SSE_NGA) April 27, 2025
Relentless 💪🏽 pic.twitter.com/U51jfCXZkq
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