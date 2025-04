Бомбардир и тренер Галатасарая отметились интересными достижениями

В матче 33-го тура турецкой Суперлиги Галатасарай на выезде уверенно победил Эюпспор со счетом 5:1.

Один из голов в матче на счету нигерийского форварда Галатасарая Виктора Осимхена.

Нападающий уже имеет 31 забитый мяч за клуб в сезоне во всех турнирах. Это повторение его личного собственного рекорда.

Для главного тренера Галатасарая Окана Бурука этот матч стал 300-м в чемпионате.

Турецкий тренер победил в 160 матчах Суперлиги, что является третьим показателем в истории лиги после проведенных 300 матчей.

Victor Osimhen nets his 31st GOAL of the season — matching his best ever tally in a single season 🎯



Relentless 💪🏽 pic.twitter.com/U51jfCXZkq