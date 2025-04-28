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Турция
28 апреля 2025, 11:47 | Обновлено 28 апреля 2025, 11:48
196
0

Бомбардир и тренер Галатасарая отметились интересными достижениями

Очередной матч Галатасарая в чемпионате Турции отметился несколькими статистическими фактами

28 апреля 2025, 11:47 | Обновлено 28 апреля 2025, 11:48
196
0
Бомбардир и тренер Галатасарая отметились интересными достижениями
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Осимхен

В матче 33-го тура турецкой Суперлиги Галатасарай на выезде уверенно победил Эюпспор со счетом 5:1.

Один из голов в матче на счету нигерийского форварда Галатасарая Виктора Осимхена.

Нападающий уже имеет 31 забитый мяч за клуб в сезоне во всех турнирах. Это повторение его личного собственного рекорда.

  • 31 – Наполи, 2022/23
  • 31 - Галатасарай, 25.02.2024

Для главного тренера Галатасарая Окана Бурука этот матч стал 300-м в чемпионате.

Турецкий тренер победил в 160 матчах Суперлиги, что является третьим показателем в истории лиги после проведенных 300 матчей.

  • 180 - Фатих Терим
  • 175 - Мустафа Денизли
  • 160 - Окан Бурук
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Галатасарай чемпионат Турции по футболу Виктор Осимхен Окан Бурук статистика
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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