Бомбардир и тренер Галатасарая отметились интересными достижениями

В матче 33-го тура турецкой Суперлиги Галатасарай на выезде уверенно победил Эюпспор со счетом 5:1.

Один из голов в матче на счету нигерийского форварда Галатасарая Виктора Осимхена.

Нападающий уже имеет 31 забитый мяч за клуб в сезоне во всех турнирах. Это повторение его личного собственного рекорда.

31 – Наполи, 2022/23

31 - Галатасарай, 25.02.2024

Для главного тренера Галатасарая Окана Бурука этот матч стал 300-м в чемпионате.

Турецкий тренер победил в 160 матчах Суперлиги, что является третьим показателем в истории лиги после проведенных 300 матчей.

180 - Фатих Терим

175 - Мустафа Денизли

160 - Окан Бурук