В матче 31-го тура чемпионата Португалии Спортинг на выезде разбил Боавишту со счетом 5:0.

Виктор Дьекереш забил 4 гола в этой игре. Благодаря этому шведский нападающий Спортинга обошел Мохамеда Салаха в гонке по Золотой Бутсе сезона 2024/25.

Виктор Дьекереш имеет теперь в своем активе 57 пунктов (38 голов, умноженные на 1.5).

У Мохамеда Салаха после его гола в ворота Тоттенгема стало 56 очков (28 голов, умноженные на 2).

Тройка лучших в сезоне:

Напомним, что коэффициент, на который размножаются забитые голы, зависит от рейтинга чемпионата.

Виктор Дьекереш может стать первым обладателем Золотой Бутсы не с топ-5 европейских чемпионатов, начиная с сезона 2001/02, когда лучшим стал Марио Жардел, выступая так же за Спортинг.

