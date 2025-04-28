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  4. Дьекереш обошел Салаха. Будет ли швед первым после Жардела?
Португалия
28 апреля 2025, 09:39 |
1055
0

Дьекереш обошел Салаха. Будет ли швед первым после Жардела?

Шведский нападающий Спортинга забил уже 38 голов в сезоне 2024/25

28 апреля 2025, 09:39 |
1055
0
Дьекереш обошел Салаха. Будет ли швед первым после Жардела?
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Дьекереш

В матче 31-го тура чемпионата Португалии Спортинг на выезде разбил Боавишту со счетом 5:0.

Виктор Дьекереш забил 4 гола в этой игре. Благодаря этому шведский нападающий Спортинга обошел Мохамеда Салаха в гонке по Золотой Бутсе сезона 2024/25.

Виктор Дьекереш имеет теперь в своем активе 57 пунктов (38 голов, умноженные на 1.5).

У Мохамеда Салаха после его гола в ворота Тоттенгема стало 56 очков (28 голов, умноженные на 2).

Тройка лучших в сезоне:

  • 57 - Виктор Дьекереш (Спортинг)
  • 56 - Мохаммед Салах (Ливерпуль)
  • 50 - Роберт Левандовский (Барселона)

Напомним, что коэффициент, на который размножаются забитые голы, зависит от рейтинга чемпионата.

Виктор Дьекереш может стать первым обладателем Золотой Бутсы не с топ-5 европейских чемпионатов, начиная с сезона 2001/02, когда лучшим стал Марио Жардел, выступая так же за Спортинг.

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Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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