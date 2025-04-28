Дьекереш обошел Салаха. Будет ли швед первым после Жардела?
Шведский нападающий Спортинга забил уже 38 голов в сезоне 2024/25
В матче 31-го тура чемпионата Португалии Спортинг на выезде разбил Боавишту со счетом 5:0.
Виктор Дьекереш забил 4 гола в этой игре. Благодаря этому шведский нападающий Спортинга обошел Мохамеда Салаха в гонке по Золотой Бутсе сезона 2024/25.
Виктор Дьекереш имеет теперь в своем активе 57 пунктов (38 голов, умноженные на 1.5).
У Мохамеда Салаха после его гола в ворота Тоттенгема стало 56 очков (28 голов, умноженные на 2).
Тройка лучших в сезоне:
- 57 - Виктор Дьекереш (Спортинг)
- 56 - Мохаммед Салах (Ливерпуль)
- 50 - Роберт Левандовский (Барселона)
Напомним, что коэффициент, на который размножаются забитые голы, зависит от рейтинга чемпионата.
Виктор Дьекереш может стать первым обладателем Золотой Бутсы не с топ-5 европейских чемпионатов, начиная с сезона 2001/02, когда лучшим стал Марио Жардел, выступая так же за Спортинг.
Viktor Gyökeres scored 4 goals today, making him the LEADER in the race for the Golden Boot. 🔥⭐️— The Touchline | Football Coverage (@TouchlineX) April 27, 2025
He could be the first winner outside of the European top five leagues since Mário Jardel in 2001/2002. pic.twitter.com/3JRgUj8cKk
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Немецкий защитник Реала попросил прощения за свое поведение
Испанский вингер выделил Франа Гарсию