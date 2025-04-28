ВИДЕО. Вы не поверите, что сделал Эден Азар после велогонки. Удивил
Эден Азар наслаждается жизнью после завершения карьеры
34-летний Эден Азар недавно принял участие в веломарафоне «Mallorca 312», в котором участвовало 8500 человек.
Бельгийский футболист успешно преодолел всю дистанцию, однако отметил, что последние 25 км были для него достаточно сложными:
«Первые 200 км были приемлемыми, но последние 25… Мне нужно ещё немного поработать над тренировками и снижением веса».
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После завершения марафона Азар восстановился с помощью пива.
Напоминаем, что Эден Азар завершил свою профессиональную карьеру в 2023 году в 32 года, объяснив своё решение отсутствием удовольствия от тренировок и игры.
Eden Hazard completed the 225 kilometers of Grand Fondo Mallorca on his CUBE bike 👏 pic.twitter.com/2Wj3TSE9za— Intermarché-Wanty (@IntermarcheW) April 26, 2025
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