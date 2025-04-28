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28 апреля 2025, 00:55 |
138
0

ВИДЕО. Вы не поверите, что сделал Эден Азар после велогонки. Удивил

Эден Азар наслаждается жизнью после завершения карьеры

28 апреля 2025, 00:55 |
138
0
ВИДЕО. Вы не поверите, что сделал Эден Азар после велогонки. Удивил
Instagram. Эден Азар

34-летний Эден Азар недавно принял участие в веломарафоне «Mallorca 312», в котором участвовало 8500 человек.

Бельгийский футболист успешно преодолел всю дистанцию, однако отметил, что последние 25 км были для него достаточно сложными:

«Первые 200 км были приемлемыми, но последние 25… Мне нужно ещё немного поработать над тренировками и снижением веса».

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

После завершения марафона Азар восстановился с помощью пива.

Напоминаем, что Эден Азар завершил свою профессиональную карьеру в 2023 году в 32 года, объяснив своё решение отсутствием удовольствия от тренировок и игры.

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видео lifestyle Эден Азар Челси Реал Мадрид Английская Премьер-лига велоспорт
Максим Лапченко Источник: X (Twitter)
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