Англия27 апреля 2025, 12:43 | Обновлено 27 апреля 2025, 12:47
235
0
1000 голов забиты в сезоне АПЛ. Какой рекорд турнира?
В 34-м туре был забит юбилейный гол в сезоне 2024/25
27 апреля 2025, 12:43 | Обновлено 27 апреля 2025, 12:47
235
0
В сезоне АПЛ 2024/25 было забито уже 1000 голов. В среднем в одном матче забивалось 2.97 гола. Автором юбилейного 1000 гола в нынешнем розыгрыше АПЛ стал Райан Сессеньон из Фулхэма.
Рекорд результативности АПЛ был установлен в прошлом сезоне (1246 голов).
Два самых результативных сезона АПЛ:
- 1246 - 2023/24
- 1222 - 1992/93
The season that keeps on giving 🤩— Premier League (@premierleague) April 26, 2025
We’ve now seen 1,000 goals scored in 2024/25! pic.twitter.com/BdMjVxAqvh
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