1000 голов забиты в сезоне АПЛ. Какой рекорд турнира?

В сезоне АПЛ 2024/25 было забито уже 1000 голов. В среднем в одном матче забивалось 2.97 гола. Автором юбилейного 1000 гола в нынешнем розыгрыше АПЛ стал Райан Сессеньон из Фулхэма.

Рекорд результативности АПЛ был установлен в прошлом сезоне (1246 голов).

Два самых результативных сезона АПЛ:

1246 - 2023/24

1222 - 1992/93