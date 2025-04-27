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Англия
27 апреля 2025, 12:43 | Обновлено 27 апреля 2025, 12:47
235
0

1000 голов забиты в сезоне АПЛ. Какой рекорд турнира?

В 34-м туре был забит юбилейный гол в сезоне 2024/25

27 апреля 2025, 12:43 | Обновлено 27 апреля 2025, 12:47
235
0
1000 голов забиты в сезоне АПЛ. Какой рекорд турнира?
Getty Images/Global Images Ukraine. АПЛ

В сезоне АПЛ 2024/25 было забито уже 1000 голов. В среднем в одном матче забивалось 2.97 гола. Автором юбилейного 1000 гола в нынешнем розыгрыше АПЛ стал Райан Сессеньон из Фулхэма.

Рекорд результативности АПЛ был установлен в прошлом сезоне (1246 голов).

Два самых результативных сезона АПЛ:

  • 1246 - 2023/24
  • 1222 - 1992/93
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Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу статистика
Олег Вахоцкий Источник: Английская Премьер-лига
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