А как так? Экс-вратарь Челси готов поехать в Украину, чтобы воевать
Николя Тье решил оставить футбол и отдаться военной службе
24-летний французский экс-вратарь Николя Тье решил завязать с футболом и пойти в армию. Экс-голкипер лондонского «Челси» выразил готовность поехать в Украину.
«Мне больше не интересен футбол. Я всегда был в восторге от военной профессии и я сказал себе: «Почему бы не пойти в армию?». Меня это вдохновляет.
Например, если внешняя операция в Украине будет открыта, то я готов! Это меня не пугает», – сказал Тье.
Николя Тье прошел все молодежные и юношеские команды «Челси», однако за взрослую команду так и не смог сыграть.
Ранее известный легкоатлет назвал условие, при котором пошел бы на войну с РФ.
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