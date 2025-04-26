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Англия
26 апреля 2025, 23:57 | Обновлено 27 апреля 2025, 00:39
1165
3

А как так? Экс-вратарь Челси готов поехать в Украину, чтобы воевать

Николя Тье решил оставить футбол и отдаться военной службе

26 апреля 2025, 23:57 | Обновлено 27 апреля 2025, 00:39
1165
3
А как так? Экс-вратарь Челси готов поехать в Украину, чтобы воевать
Getty Images/Global Images Ukraine. Николя Тье

24-летний французский экс-вратарь Николя Тье решил завязать с футболом и пойти в армию. Экс-голкипер лондонского «Челси» выразил готовность поехать в Украину.

«Мне больше не интересен футбол. Я всегда был в восторге от военной профессии и я сказал себе: «Почему бы не пойти в армию?». Меня это вдохновляет.

Например, если внешняя операция в Украине будет открыта, то я готов! Это меня не пугает», – сказал Тье.

Николя Тье прошел все молодежные и юношеские команды «Челси», однако за взрослую команду так и не смог сыграть.

Ранее известный легкоатлет назвал условие, при котором пошел бы на войну с РФ.

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Челси чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига российско-украинская война
Дмитрий Олейник Источник: Ouest-France
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Володимир Семигайло
А Мудрик чотири роки дискваліфікації не хоче провести у лавах ЗСУ?
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0
Saltovka
Молодец Коля! Украинцы ждут тебя!
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0
Der Gartenzwerg
Яке воювати? Що за маячню ви пишете? Участь французьких військових обговорюється лише як інструкторів, спостерігачів - не більше. І то після припинення вогню. 
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