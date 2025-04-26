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Англия
26 апреля 2025, 11:51 |
599
1

Бывший капитан Манчестер Юнайтед дебютирует в смешанных единоборствах

Патрис Эвра вызвал в октагон уругвайского форварда Луиса Суареса

26 апреля 2025, 11:51 |
599
1
Бывший капитан Манчестер Юнайтед дебютирует в смешанных единоборствах
Getty Images/Global Images Ukraine. Патрис Эвра

Бывший футболист английского «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Патрис Эвра дебютирует в смешанных единоборствах – игрок подписал контракт с PFL, которая является одной из сильнейших организаций в мире ММА.

Первый поединок звездный француз проведет 23 мая на арене «Accor Arena» в Париже. Патрису ищут соперника для первого поединка в октагоне. С подготовкой к дебюту экс-капитану «Манчестер Юнайтед» помогает его соотечественник, профессиональный боец Седрик Думбе.

«Срочная новость. Я официально начал подготовку к своему первому поединку в PFL. Мне ищут оппонента. Когда меня спросили, с кем я намерен драться, я ответил – Луис Суарес. Готов заплатить ему, чтобы он вышел на бой. Разрешаю ему даже кусаться», – написал Эвра в социальных сетях.

Патрис Эвра длительное время выступал на высоком уровне, в том числе за Манчестер Юнайтед, Ювентус и Монако. Является пятикратным чемпионом Английской Премьер-лиги, дважды побеждал в итальянской Серии А, а также выигрывал Лигу чемпионов с «красными дьяволами».

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Манчестер Юнайтед Патрис Эвра ММА PFL
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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