Бывший капитан Манчестер Юнайтед дебютирует в смешанных единоборствах
Патрис Эвра вызвал в октагон уругвайского форварда Луиса Суареса
Бывший футболист английского «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Патрис Эвра дебютирует в смешанных единоборствах – игрок подписал контракт с PFL, которая является одной из сильнейших организаций в мире ММА.
Первый поединок звездный француз проведет 23 мая на арене «Accor Arena» в Париже. Патрису ищут соперника для первого поединка в октагоне. С подготовкой к дебюту экс-капитану «Манчестер Юнайтед» помогает его соотечественник, профессиональный боец Седрик Думбе.
«Срочная новость. Я официально начал подготовку к своему первому поединку в PFL. Мне ищут оппонента. Когда меня спросили, с кем я намерен драться, я ответил – Луис Суарес. Готов заплатить ему, чтобы он вышел на бой. Разрешаю ему даже кусаться», – написал Эвра в социальных сетях.
Патрис Эвра длительное время выступал на высоком уровне, в том числе за Манчестер Юнайтед, Ювентус и Монако. Является пятикратным чемпионом Английской Премьер-лиги, дважды побеждал в итальянской Серии А, а также выигрывал Лигу чемпионов с «красными дьяволами».
BREAKING: I’m officially training for my first fight with @PFLEurope. They will pick my opponent...— Patrice Evra (@Evra) April 25, 2025
They asked who I wanna face. I said:
Luis Suárez.
I’ll pay out of pocket.
He can even bite me.
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