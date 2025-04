Бывший капитан Манчестер Юнайтед дебютирует в смешанных единоборствах

Бывший футболист английского «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Патрис Эвра дебютирует в смешанных единоборствах – игрок подписал контракт с PFL, которая является одной из сильнейших организаций в мире ММА.

Первый поединок звездный француз проведет 23 мая на арене «Accor Arena» в Париже. Патрису ищут соперника для первого поединка в октагоне. С подготовкой к дебюту экс-капитану «Манчестер Юнайтед» помогает его соотечественник, профессиональный боец Седрик Думбе.

«Срочная новость. Я официально начал подготовку к своему первому поединку в PFL. Мне ищут оппонента. Когда меня спросили, с кем я намерен драться, я ответил – Луис Суарес. Готов заплатить ему, чтобы он вышел на бой. Разрешаю ему даже кусаться», – написал Эвра в социальных сетях.

Патрис Эвра длительное время выступал на высоком уровне, в том числе за Манчестер Юнайтед, Ювентус и Монако. Является пятикратным чемпионом Английской Премьер-лиги, дважды побеждал в итальянской Серии А, а также выигрывал Лигу чемпионов с «красными дьяволами».

