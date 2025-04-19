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Португалия
19 апреля 2025, 09:39 | Обновлено 19 апреля 2025, 09:40
89
0

Кто же остановит Дьекереша? Фантастические достижения шведа по Спортингу

Виктор отметился хет-триком в матче чемпионата Португалии

19 апреля 2025, 09:39 | Обновлено 19 апреля 2025, 09:40
89
0
Кто же остановит Дьекереша? Фантастические достижения шведа по Спортингу
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Дьекереш

В матче 30-го тура чемпионата Португалии Спортинг дома обыграл Морейренсе со счетом 3:1.

Хет-триком в этом поединке отличился шведский нападающий хозяев Виктор Дьекереш.

Это уже 6-й хет-трик форварда в сезоне в матчах за клуб и сборную во всех турнирах:

  • 3 - Фаренсе
  • 4 – Эштрела
  • 3 – Манчестер Сити
  • 4 - Азербайджан
  • 3 - Витория
  • 3 – Морейренсе

26-летний швед стал первым игроком Спортинга за 23 года (после бразильца Жардела), забившего 46+ голов за клуб во всех турнирах (47: 34 – чемпионат Португалии, 6 – Лига чемпионов, 4 – Кубок Лиги Португалии, 3 – Кубок Португалии).

Рекордсменом Спортинга является Пейротео, забивший 58 голов за клуб во всех турнирах в одном сезоне.

Матч против Морейренсе стал для Виктора Дьекереша 23-м за Спортинг во всех турнирах, в котором он забил 2+ гола (23/96, 24%).

Шведский нападающий также стал 18-м игроком Спортинга, забившим 90 голов за клуб во всех турнирах. Сделал Дьекереш это в 96 матчах, что является третьим самым быстрым показателем в истории клуба. Пейротео забил 90 голов за 48 матчей, Мануэль Соэйро – за 85 матчей.

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Виктор Дьекереш Спортинг Лиссабон чемпионат Португалии по футболу статистика
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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