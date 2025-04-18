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Лига чемпионов
18 апреля 2025, 18:25 | Обновлено 18 апреля 2025, 18:26
79
0

Арсенал – Лион. Прогноз и анонс на матч женской Лиги чемпионов

Матч начнется в 14:30 по Киеву.

18 апреля 2025, 18:25 | Обновлено 18 апреля 2025, 18:26
79
0
Арсенал – Лион. Прогноз и анонс на матч женской Лиги чемпионов
Sky Sports

В субботу, 19 апреля состоится матч ½ финала женской Лиги чемпионов между «Арсеналом» и «Лионом». Игра начнется в 14:30 по киевскому времени.

Арсенал

Очень уверенный сезон проводит женская команда «лондонцев». На данный момент клуб занимает 2-е место в Суперлиге и имеет 45 очков в Челси, которые на вершине 48 баллов и матч в запасе. Однако до завершения чемпионата осталось сыграть лишь 3 матча, так что похоже, что прервать 5-летнюю серию побед «пенсионеров» на этот раз не удастся.

В Кубке Англии команда потерпела поражение в ¼ от «Ливерпуля», а на пути в полуфинал Лиги чемпионов одолела «Реал Мадрид». Тот матч особенно запомнится фанатам команды, ведь девушки смогли сделать камбек после счета 2:0 в первом матче и победить испанок 2:3.

Лион

Сейчас женская команда Лиона возглавляет турнирную таблицу Первой лиги Франции и имеет в своем активе 56 очков. У ближайшего конкурента «ПСЖ» за 2 тура до конца на 8 очков меньше, поэтому коллектив уже гарантированно будет играть в плей-офф чемпионата. В Лиге чемпионов клуб одолел «Баварию» в четвертьфинале с общим счетом 6:1, а в женском Кубке Франции вылетел по пенальти от «Реймса» в 1/16.

Личные встречи

Команды играли между собой 4 раза в истории – в Лиге чемпионов сезона 2010/11 и 2022/23. В полуфиналах 2011 года одержать победу удалось французам, а в 2022 году в рамках матчей группового этапа команды одержали по 1 победе.

Интересные факты

  • «Арсенал» одержал 8 побед в последних 10 матчах. Не смогла команда победить только «Реал» в первом четвертьфинальном матче ЛЧ и «Ливерпуль» в Кубке Англии.
  • «Лион» последний раз проигрывал матч после основного времени 25 мая прошлого года. Тогда команда проиграла «Барселоне» в финале женской Лиги чемпионов.
  • «Лион» открывал счет в 9 из 10 предыдущих матчей во всех турнирах. Единственным клубом, который смог первым забить француженкам, была мюнхенская «Бавария».

Возможные стартовые составы

Арсенал: ван Домселар – Маккейб, Кетли, Уильямсон, Фокс – Кальдентей, Леонардсен-Маанум, Литтл – Фурд, Руссо, Келли

Лион: Эндлер – Баша, Рейнар, Жиль, Карпентер – Марожан, Хоран, Винк – Чавинга, Дюморнай, Диани

Прогноз

Учитывая невероятную форму обеих команд, можно предусмотреть большое количество голов в этом матче. Поэтому я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.73.

Прогноз Sport.ua
Арсенал Ж
19 апреля 2025 -
14:30
Лион Ж
Тотал больше 2.5 1.73 Сделать ставку

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Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
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