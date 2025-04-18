Лацио проиграл первую в своей истории серию пенальти в еврокубках

В четвертьфинальном матче Лиги Европы норвежский «Буде-Глимт» в серии пенальти одолел «Лацио» и впервые в своей истории будет играть в полуфинале еврокубка.

«Буде-Глимт» стал первой норвежской командой в истории, которая сыграет в полуфинале еврокубка.

«Лацио» проиграл свою первую серию пенальти в еврокубках в истории.

За право играть в финале Лиги Европы «Буде-Глимт» будет бороться в матчах против «Тоттенхэм».