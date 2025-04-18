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  4. Лацио проиграл первую в своей истории серию пенальти в еврокубках
Лига Европы
18 апреля 2025, 09:09 |
67
0

Лацио проиграл первую в своей истории серию пенальти в еврокубках

Победителем четвертьфинала Лиги Европы стал норвежский «Буде-Глимт»

18 апреля 2025, 09:09 |
67
0
Лацио проиграл первую в своей истории серию пенальти в еврокубках
Getty Images/Global Images Ukraine. Лацио

В четвертьфинальном матче Лиги Европы норвежский «Буде-Глимт» в серии пенальти одолел «Лацио» и впервые в своей истории будет играть в полуфинале еврокубка.

«Буде-Глимт» стал первой норвежской командой в истории, которая сыграет в полуфинале еврокубка.

«Лацио» проиграл свою первую серию пенальти в еврокубках в истории.

За право играть в финале Лиги Европы «Буде-Глимт» будет бороться в матчах против «Тоттенхэм».

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Лига Европы Лацио Буде-Глимт статистика
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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