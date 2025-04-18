Лацио проиграл первую в своей истории серию пенальти в еврокубках
Победителем четвертьфинала Лиги Европы стал норвежский «Буде-Глимт»
В четвертьфинальном матче Лиги Европы норвежский «Буде-Глимт» в серии пенальти одолел «Лацио» и впервые в своей истории будет играть в полуфинале еврокубка.
«Буде-Глимт» стал первой норвежской командой в истории, которая сыграет в полуфинале еврокубка.
«Лацио» проиграл свою первую серию пенальти в еврокубках в истории.
За право играть в финале Лиги Европы «Буде-Глимт» будет бороться в матчах против «Тоттенхэм».
1st - @Glimt are the first Norwegian team ever to reach the semi-finals of a European competition. Ice-cold. pic.twitter.com/lMhR0d5v2z— OptaJohan (@OptaJohan) April 17, 2025
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