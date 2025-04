«Мы не можем так играть в полуфинале!» Реакция на матч Астон Вилла – ПСЖ

В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Астон Вилла» принимала «ПСЖ». Первый матч закончился победой парижского клуба со счетом 3:1. «Астон Вилла» выиграла домашний поединок, но по сумме двух матчей в полуфинал вышел «ПСЖ».

Игра в Бирмингеме началась неудачно для хозяев поля. На 27-й минуте поединка «ПСЖ» выигрывал 2:0. Но «Астон Вилла» смогла отыграться, а на 57-й минуте вышла вперед.

У «Астон Виллы» были моменты чтобы забить еще один мяч и перевести игру в экстратаймы. Но голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма несколько раз выручал свою команду от пропущенного гола.

Болельщики «Астон Виллы» разочарованы результатом.

𝙆𝙖𝙮™️ #HUGHESOUT: Эмери слил работу. Замена Рэшфорда на Рэмзи разрушила ход игры. Самая большая ошибка в его карьере.

UTDCJ_: Вилла бы прошла, если бы Эмери оставил Рэшфорда на поле и заменил Роджерса.

RUTH: Ваше выступление было просто потрясающим. Респект.

Declan Pierce: Я так горжусь. Никогда в жизни не думал, что увижу такой ​​вечер на «Вилла Парк» или такую ​​кампанию Лиги чемпионов, как в этом сезоне. VTID 👊🏽💙 P.S. Поздравляю ПСЖ... серьезная группа футболистов.

I Belong To God: Вилла отлично выступила на турнире, несмотря на то, что только вернулась в Лигу чемпионов в этом сезоне после долгого отсутствия. Игроки и тренер должны гордиться собой. Следующий сезон будет лучше.

Фаны «ПСЖ» довольны выходом в полуфинал, но не игрой своей команды.

Michael Sepulveda: Это было отвратительно, но победа есть победа!

Marzell: Счастливчики!

José Carlos Telles conceição: ПСЖ вышел в полуфинал Лиги чемпионов, но может во многом поблагодарить вратаря Доннарумму.

P: Мы не можем так играть в полуфинале! Неприемлемое выступление.

We gave it everything.



Our Champions League journey comes to an end. #UCL pic.twitter.com/saL09ji73h