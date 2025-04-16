«Мы не можем так играть в полуфинале!» Реакция на матч Астон Вилла – ПСЖ
«ПСЖ» проиграл, но вышел в полуфинал
В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Астон Вилла» принимала «ПСЖ». Первый матч закончился победой парижского клуба со счетом 3:1. «Астон Вилла» выиграла домашний поединок, но по сумме двух матчей в полуфинал вышел «ПСЖ».
Игра в Бирмингеме началась неудачно для хозяев поля. На 27-й минуте поединка «ПСЖ» выигрывал 2:0. Но «Астон Вилла» смогла отыграться, а на 57-й минуте вышла вперед.
У «Астон Виллы» были моменты чтобы забить еще один мяч и перевести игру в экстратаймы. Но голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма несколько раз выручал свою команду от пропущенного гола.
Болельщики «Астон Виллы» разочарованы результатом.
𝙆𝙖𝙮™️ #HUGHESOUT: Эмери слил работу. Замена Рэшфорда на Рэмзи разрушила ход игры. Самая большая ошибка в его карьере.
UTDCJ_: Вилла бы прошла, если бы Эмери оставил Рэшфорда на поле и заменил Роджерса.
RUTH: Ваше выступление было просто потрясающим. Респект.
Declan Pierce: Я так горжусь. Никогда в жизни не думал, что увижу такой вечер на «Вилла Парк» или такую кампанию Лиги чемпионов, как в этом сезоне. VTID 👊🏽💙 P.S. Поздравляю ПСЖ... серьезная группа футболистов.
I Belong To God: Вилла отлично выступила на турнире, несмотря на то, что только вернулась в Лигу чемпионов в этом сезоне после долгого отсутствия. Игроки и тренер должны гордиться собой. Следующий сезон будет лучше.
Фаны «ПСЖ» довольны выходом в полуфинал, но не игрой своей команды.
Michael Sepulveda: Это было отвратительно, но победа есть победа!
Marzell: Счастливчики!
José Carlos Telles conceição: ПСЖ вышел в полуфинал Лиги чемпионов, но может во многом поблагодарить вратаря Доннарумму.
P: Мы не можем так играть в полуфинале! Неприемлемое выступление.
We gave it everything.— Aston Villa (@AVFCOfficial) April 15, 2025
Our Champions League journey comes to an end. #UCL pic.twitter.com/saL09ji73h
We gave it everything.— Aston Villa (@AVFCOfficial) April 15, 2025
Our Champions League journey comes to an end. #UCL pic.twitter.com/saL09ji73h
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