Лига чемпионов16 апреля 2025, 00:33 | Обновлено 16 апреля 2025, 00:38
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ПСЖ обновил рекорд Франции в Лиге Чемпионов
Произошло это в выездном четвертьфинальном матче против «Астон Виллы»
16 апреля 2025, 00:33 | Обновлено 16 апреля 2025, 00:38
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Во втором четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов «Астон Вилла» победила «ПСЖ» со счетом 3:2 (4:5 по сумме двух встреч).
«ПСЖ» обновил рекорд Лиги Чемпионов среди французских команд.
Парижский клуб стал первым клубом из Франции, которому удалось забить 30+ голов в одном сезоне самого престижного турнира Европы.
«ПСЖ» имеет в своем активе уже 31 забитый мяч в сезоне 2024/25.
PSG have set a record for most goals scored by a Ligue 1 club in a single #UCL campaign (30) 🇫🇷⚽️ pic.twitter.com/rrCObqXXpj— LiveScore (@livescore) April 15, 2025
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