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Лига чемпионов
16 апреля 2025, 00:33 | Обновлено 16 апреля 2025, 00:38
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0

ПСЖ обновил рекорд Франции в Лиге Чемпионов

Произошло это в выездном четвертьфинальном матче против «Астон Виллы»

16 апреля 2025, 00:33 | Обновлено 16 апреля 2025, 00:38
110
0
ПСЖ обновил рекорд Франции в Лиге Чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. ПСЖ

Во втором четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов «Астон Вилла» победила «ПСЖ» со счетом 3:2 (4:5 по сумме двух встреч).

«ПСЖ» обновил рекорд Лиги Чемпионов среди французских команд.

Парижский клуб стал первым клубом из Франции, которому удалось забить 30+ голов в одном сезоне самого престижного турнира Европы.

«ПСЖ» имеет в своем активе уже 31 забитый мяч в сезоне 2024/25.

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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