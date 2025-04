ПСЖ обновил рекорд Франции в Лиге Чемпионов

Во втором четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов «Астон Вилла» победила «ПСЖ» со счетом 3:2 (4:5 по сумме двух встреч).

«ПСЖ» обновил рекорд Лиги Чемпионов среди французских команд.

Парижский клуб стал первым клубом из Франции, которому удалось забить 30+ голов в одном сезоне самого престижного турнира Европы.

«ПСЖ» имеет в своем активе уже 31 забитый мяч в сезоне 2024/25.

PSG have set a record for most goals scored by a Ligue 1 club in a single #UCL campaign (30) 🇫🇷⚽️ pic.twitter.com/rrCObqXXpj